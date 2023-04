Lecce, vietato sbagliare. In classifica corre anche la Cremonese

Conoscendo mister Ballardini e le sue pazze rincorse per la salvezza (vedi Cagliari e Genoa) non ci sarebbe da meravigliarsi del percorso della Cremonese che, dopo la vittoria di domenica scorsa a Marassi contro la Sampdoria di Stankovic, nell’anticipo del campionato di Serie A di ieri, ha liquidato l’Empoli di Zanetti per 1 a 0 grazie al gol di Dessers. Risultato che vale molto e che porta i lombardi a -7 dallo Spezia di Semplici (strapazzato al ‘Picco‘ per 3 a 0 dalla Super Lazio di Sarri) e a -8 dal Lecce di Marco Baroni.

Ai salentini, che saranno protagonisti del lunch match della domenica contro i blucerchiati del contestatissimo presidente Ferrero, non resta che vincere. Vietato sbagliare per i giallorossi di Sticchi Damiani che si presenteranno in formazione tipo e troveranno gli avversari con il morale a terra anche per le notizie che giungono fuori dal campo e che fanno riferimento a drammatici problemi economici dei liguri.

Nel pomeriggio del sabato l’Hellas Verona di Zaffaroni, a -5 dal Lecce e a -4 dallo Spezia, va a fare visita al Napoli di Spalletti con la testa alla sfida del ritorno di Champions di martedì prossimo contro il Milan di Pioli. Nessuno dubita sull’impegno dei campani ma è ovvio che il loro turn over sarà importante e in questa fase della stagione c’è il rischio di qualche sorpresa a cui i giallorossi non vogliono proprio pensare.

La carica degli Ultras

I supporters giallorossi non mancano certo di far sentire il loro sostegno alla squadra. Ma l’incitamento costante pretende attenzione sul campo da parte degli atleti. ‘Nessuna paura e fuori il coraggio’! Questo il senso del colorato striscione apparso all’esterno del Via del Mare.

Campionato Primavera, alle 13.00 Lecce – Roma

I salentini si consolano intanto con la meravigliosa Primavera di Coppitelli che nel pomeriggio del sabato, alle ore 13.00, da salda capolista del torneo affronta la quotatissima Roma del post De Rossi. La sfida al Deghi Center di San Pietro in Lama sembra un anticipo dei play off a cui saranno chiamati i giallorossi.