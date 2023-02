Il Lecce cerca conferme contro il Sassuolo, le parole di Baroni alla vigilia. I convocati

Umtiti è recuperato, ma il mister si è preso qualche ora prima di decidere se schierarlo dall’inizio; mancherà Di Francesco squalificato, quindi, spazio nuovamente dall’inizio per Banda; per il resto Gonzalez ha scontato il turno di stop inflitto dal Giudice Sportivo e sarà nuovamente in campo.

Dopo la vittoriosa trasferta di Bergamo, poco più di 24 ore e i giallorossi di Marco Baroni scenderanno in campo nella sfida che li vedrà opposti al Sassuolo.

“Qualche calciatore ha avuto qualche giorno in meno a disposizione per prepararci, a ogni modo Umtiti è rientrato ieri e l’ho convocato e stesso discorso vale per Voelkering. Il Sassuolo non ha nulla a che fare con questa classifica, è una società strutturata e la squadra è ben allenata con un’identità precisa, incontriamo un avversario forte, ma lo sappiamo e sarà importante cosa fare”, ha affermato il tecnico alla vigilia della partita.

“Non guardo mai gli assenti, la classifica e l’avversario, perché la squadra deve sempre pensare al presente, ci siamo prefissati una meta e sono contento delle prestazioni dei giocatori, a volte tolgo un giorno libero ai calciatori, ma lo faccio per far allenare al meglio chi gioca meno e infatti quando entrano vanno a mille, abbiamo ancora qualche ora per pensare e devo fare alcune valutazioni.

Preferisco che gli altri osservino ciò che facciamo, questa è una squadra che si è costruita nel tempo, sono state fatte scelte mirate e coraggiose, ingaggiato profili giovani e avuto il tempo per farli crescere. Il segreto è la disponibilità di tutti e senza di questa non c’è risultato.

Berardi è un giocatore che tutti vorrebbero e nella propria squadra e affrontarlo per noi sarà uno stimolo in più, ma mi piace sempre parlare dei miei ragazzi e non dell’avversario che, nel caso di domani, parla da solo. Su di lui ci vorrà grande attenzione, ma non solo da parte di chi agisce nella sua zona, più di reparto, infatti, si deve parlare dell’intera formazione partecipa alla fase difensiva, tutti ci dobbiamo aiutare.

L’affetto dei tifosi ho sempre cercato di trasferirlo ai ragazzi. I supporter sono persone che si ricordano sempre da dove vengono, dobbiamo sempre percepire queste emozioni e avere senso di responsabilità nei loro confronti che per seguirci fanno tanti sacrifici.

Leggo poco, la capacità di un allenatore è quella di staccarsi dalle critiche e dai momenti positivi, è bella la gratificazione, ma a volte distrae, il mio compito è di incidere sulla squadra e dico sempre di non perdere di vista il nostro percorso.

La panchina d’argento è andata a Pecchia che ha fatto un grande lavoro a Cremona, non sono abituato a guardare il passato e lo sguardo deve essere sempre rivolto al futuro”.

I convocati

Intanto il tecnico toscano ha convocato 24 calciatori per la partita contro i modenesi: Portieri: Bleve, Falcone, Brancolini; difensori: Baschirotto, Cassandro, Gallo, Gendrey, Lemmens, Pezzella, Tuia, Ceccaroni, Romagnoli Umtiti; centrocampisti: Askildsen, Blin, Hjulmand; Helgason; Maleh; Attaccanti: Banda, Colombo, Oudin, Strefezza, Voelkering, Ceesay.