Lecce-Sassuolo 0-1, delusione giallorossa. I neroverdi si impongono con il gol di Thorstvedt

Basta il colpo di testa di Thorstved per regalare la vittoria ai neroverdi e interrompere la striscia di risultati consecutivi dei giallorossi. Termina 1-0 per il Sassuolo la sfida che questa sera lo ha visto opposto al Lecce.

È stato un Lecce alla ricerca di conferme degli ultimi buoni risultati quello sceso sul terreno di gioco di un gremito stadio “Via del Mare” nella sfida che questa sera lo ha visto opposto al Sassuolo.

Contro una squadra che, a detta di mister Marco Baroni, merita una migliore posizione in classifica rispetto a quella occupata, capitan Hjulmand e compagni hanno dovuto fare a meno ancora una volta di Umtiti, che ha sì recuperato dall’infortunio, ma nel corso della settimana ha svolto solo un allenamento; con lui, assente Di Francesco, appiedato dal Giudice Sportivo.

L’allenatore dei giallorossi, quindi, ha confermato al fianco di Baschirotto Tuia, Maleh in mediana e schierato in campo al posto dell’esterno pisano Banda. Per il resto, è tornato a fare parte dell’undici inziale anche Strefezza.

La formazione iniziale

Il Lecce si è quindi schierato con il consueto 4-3-3 con: Falcone tra i pali; difesa composta da Gendrey, Baschirotto; Tuia e Gallo; Maleh, Hjulmand e Blin in mediana; Strefezza, Ceesay e Banda a comporre il tridente d’attacco.

Il primo tempo

Trascorro appena 59 secondi e il Lecce spaventa il Sassuolo. Lancio lungo di Baschirotto, Ceesay brucia tutti e si presenta solo davanti a Consigli, che respinge di piede. Ma il gol sarebbe stato annullato per offside. Al quarto il tiro di Banda è spedito in corner da un difensore avversario. All’ottavo Strefezza manda alto. Al 19mo Sassuolo vicino al gol. tuia sbaglia passaggio sulla trequarti favorendo la ripartenza modenese, Henrique riceve palla e si presenta solo davanti a Falcone che si distende e para. Al 21mo, Berardi al volo da ottima posizione manda fuori. Al 23mo Banda in sforbiciata manda alle stelle. Al 25mo stessa sorte ha il tiro di Gallo. Al 29mo Erlic di testa, a porta vuota, manda fuori. al 32mo tocca a Strefezza mandare altissimo.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con due cambi tra le file giallorosse, fuori Ceesay e Banda e dentro rispettivamente Colombo e Oudin.

Al terzo di gioco la rasoiata di Strefezza lambisce il palo. Al sesto Oudin spedisce alto. Al nono tocca a Colombo mandare a lato. Al 10mo, Oudin da ottima posizione al volo manca di poco lo specchio.

Sassuolo in gol

Al 20mo i modenesi vanno in vantaggio. Calcio d’angolo di Berardi, Thorstvedt anticipa tutti di testa e trafigge un incolpevole Falcone.

Al 21mo il tiro di Colombo va di poco fuori. Al 27mo, spalle alla porta, Pinamonti di testa manda fuori. Al 31mop la punizione dal limite di Berardi è parata senza problemi dall’estremo difensore giallorosso. Al 37mo Strefezza si divora il pareggio. Batti e ribatti in area modenese, la sfera arriva all’esterno italo-brasiliano che a porta vuota spedisce fuori. Al 41mo Ceide calcia alle stelle.

Un pareggio sarebbe stato forse il risultato più giusto, anche se non si può dire che il Sassuolo abbia demeritato. I giallorossi hanno sbagliato un po’ troppo, soprattutto in fase di ultimo passaggio e cross, questa sera mai precisi. Con questa sconfitta gli uomini di Dionisi raggiungono proprio i salentini a 27 punti. Prossima partita domenica prossima in trasferta contro l’Inter.

Tabellini

U.S. Lecce: 30 Falcone, 6 Baschirotto, 13 Tuia, 17 Gendrey, 22 Banda (1 st oudin), 25 Gallo, 27 Strefezza, 29 Blin (28 st Gonzalez), 32 Maleh (35 st Askildsen), 42 Hjulmand ©, 77 Ceesay (1 st Colombo). A disposizione: 1 Bleve, 21 Brancolini, 4 Romagnoli, 7 Askildsen, 9 Colombo, 14 Helgason, 16 Gonzalez, 18 Ceccaroni, 28 Oudin, 31 Voelkerling, 83 Lemmens, 84 Cassandro, 93 Umtiti, 97 Pezzella. Allenatore: M. Baroni

U.S Sassuolo: 47 Consigli ©, 6 Rogerio, 7 Herique, 10 Berardi, 14 Obiang (15 st Lopez), 16 Frattesi (15 st Thorstvedt), 20 Bajrami (38 st Cède), 21 Zortea, 28 Erlic, 44 Tressoldi, 92 Defrel (15 st Pinamonti). A disposizione: 25 Pegolo, 64 Russo, 3 Marchizza, 8 Harroui, 9 Pinamonti, 11 Alvarez, 13 Ferrari, 15 Ceide, 27 Lopez, 35 D’Andrea, 42 Thorstvedt. Allenatore: A. Dionisi

Arbitro: Niccolò Baroni della sez. di Firenze Assistenti: Andrea Zingarelli della sez. di Siena – Marco Trinchieri della sez. di Milano IV Ufficiale: Gianpiero Miele della sez. di Nola VAR: Paolo Mazzoleni della sez. di Bergamo AVAR: Daniele Minelli della sez. di Varese

Marcatori: 20 st Thorstvedt (S)

Note: ammoniti 17 pt Banda (L) 22 pt Berardi (S) 35 st Erlic (S) 29 st Baschirotto (L) spettatori 23.760 incasso 385.320,94 euro angoli 4-7 per il Sassuolo recupero 2 pt 5 st.