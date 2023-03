Baroni, “Tutti compatti per raggiungere l’obiettivo. A Milano i tifosi mi hanno fatto venire la pelle d’oca”. I convocati

Si ricomporrà la coppia d centrale di difesa Umtiti-Baschirotto, scelta quasi forzata vista la non perfetta forma di Tuia; in mediana tornano Blin e Gonzalez e in attacco si rivedrà Colombo. Sulla corsia sinistra di difesa, infine, dovrebbe essere confermato Pezzella.

Poco meno di 24 ore e i giallorossi, dopo la brutta figura di “San Siro”, scenderanno sul terreno di gioco del “Via del Mare” nella sfida che li vedrà opposti al Torino. All’andata vinsero i granata in una delle peggiori prestazioni stagionali di capitan Hjulmand e compagni

“Nelle ultime uscite ci hanno penalizzato gli episodi, in questo momento importante della stagione l’episodio fa la differenza e la nostra attenzione deve essere rivolta alla gestione dei dettagli e cercare di indirizzare il caso nella nostra direzione. Blin e Oudin hanno fatto bene, ma sappiamo che sono una risorsa importante, devo prendere tempo per fare le scelte, ma chi entra cerca sempre di fare bene o meglio del compagno”, ha affermato mister Baroni alla vigilia della partita.

“Stiamo facendo un torneo al di sopra delle aspettative, siano concentrati e attenti, le ultime partite sono state decise, ripeto, da episodi, qualche volta sbagliamo, ma fa parte del nostro percorso

Lavoriamo dalla mattina alla sera sotto tutti gli aspetti, tecnici e mentali e i ragazzi ci mettono tanta partecipazione. Adesso dobbiamo compattarci per raggiungere l’obbiettivo che non è lontano, ma per il quale c’è ancora tanto da fare.

Il Torino ha aggressività e compattezza ed è una compagine giovane che merita la classifica che occupa.

Non mi piace analizzare la squadra a comparti stagni, ma nell’insieme. A volte emergono carenze, ma i ragazzi lavorano tantissimo e ogni gara è occasione per migliorarci.

Pezzella è arrivato come un acquisto importante, Gallo ha fatto bene e per me sono entrambi titolari, ma come ho sempre detto non possiamo ragionare su un gruppo di 11 0 12 calciatori, ma di 23.

Blin è fondamentale e importante, ci ha dato tanto, devo decidere, ma sarà assolutamente della partita.

Dobbiamo sostenere sempre i nostri ragazzi, bisogna vedere quello che si è fatto bene e non gli errori, quelli li guardiano noi, bisogna sempre sostenere tutti. In questo momento abbiamo un problema di finalizzazione, ma è strutturale, ci vuole equilibrio sia quando i risultati sono positivi che negativi. Bisogna preparare le gare tutti insieme in maniera giusta e anche con l’aiuto dei nostri tifosi che a Milano mi hanno fatto sentire la pelle d’oca.

Il calcio lascia sempre addosso emozioni, la cosa più bella di quando ho rivisto Barbas è stata la voglia di riabbracciarlo, una persona che ha dato tanto alla squadra, alla società e al territorio, mi ha fatto rivivere grandi emozioni e mi ha fatto piacere che sia entrato in campo. È stato veramente un bel momento.

Dobbiamo sempre rimanere ancorati ai nostri valori e gara dopo gara portare in campo questi e il lavoro. È questo il nostro punto di forza”.

I convocati

Intanto il tecnico toscano ha convocato 24 calciatori per la partita contro i nerazzurri: Portieri: Bleve, Falcone, Brancolini; difensori: Baschirotto, Cassandro, Gallo, Gendrey, Lemmens, Pezzella, Tuia, Ceccaroni, Romagnoli, Umtiti; centrocampisti: Askildsen, Blin, Hjulmand; Helgason; Maleh, Gonzalez; Attaccanti: Banda, Colombo, Di Francesco, Oudin, Strefezza, Ceesay Voelkering.