Lecce-Torino 0-2, giallorossi in totale confusione. Al “Via del Mare” granata vincono senza fatica

Ritrovare il gol, la vittoria che manca da due turni e mettere un ulteriore tassello all’obiettivo finale che, a detta di mister Marco Baroni è vicino, ma per il quale c’è ancora tanto da fare.

Nella giornata di oggi i giallorossi sono scesi in campo nel lunch match della domenica che li ha visti opposti al Torino.

In occasione della sfida contro gli uomini di Juric, tra le file salentine è ricomposta la coppia centrale di difesa Umtiti-Baschirotto; in mediana sono tornati Blin e Gonzalez e in attacco nonostante le pessime prestazioni con Sassuolo e Inter l’allenatore ha deciso di insistere con Ceesay. Sulla corsia sinistra di difesa, infine, arrivata Gallo vince il ballottaggio con Pezzella.

La formazione iniziale

Il Lecce, quindi, si è schierato in campo con il consueto 4-3-3 con: Falcone tra i pali; difesa composta da Gendrey, Baschirotto, Umtiti e Pezzella; Blin, Hjulmand e Gonzalez in mediana; Strefezza, Colobo e Di Francesco a comporre il tridente d’attacco.

Il primo tempo

Il primo tiro della gara è di marca granata con il colpo di testa di Singo.

Torino in vantaggio

Al 20mo, nella prima azione in cui gli uomini di Juric si affacciano dalle parti dell’area giallorossa, arriva il vantaggio granata. Punizione dalla trequarti, Rodriguez passa a Schuurs che crossa, Singo anticipa tutti e di piatto trafigge Falcone.

Raddoppio granata

Trascorrono una manciata di minuti che il Toro raddoppia. Al 23mo si invola sulla fascia, supera Baschirotto, entra in area e crossa rasoterra per l’accorrente Sanabria a cui basta appoggiare in rete.

Parapiglia in campo

Al 31mo a seguito dell’ennesimo fallo su Strefezza si accende una mischia in campo che vede coinvolti calciatori e dirigenti e quando gli animi si placano il sig. sacchi ammonisce Milinkovic Savic e Ilic per il Torino, Strefezza per il Lecce e allontana dal campo il Ds giallorosso Trinchera e un dirigente granata.

Al 45mo il collo di Ilic dal limite va alto.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con un doppio cambio tra le file giallorosse. Dentro Colombo e Oudin e fuori rispettivamente Ceesay e Di Francesco.

Al quinto arriva il primo tiro in porta dei giallorossi con il colpo di testa di Blin parato senza problemi da Milinkovic Savic. All’ottavo nuovo cambio per Baroni, fuori il capitano e dentro Maleh. Al 10mo Il tiro telefonato di Oudin viene parato senza problemi dal portiere granata. Al 31mi il tiro di Colombo viene rimpallato da due difensori con il pallone che termina in corner. Sul tiro dalla bandierina Umtiti di testa manda fuori. Al 35mo Gendrey Manda alle stelle.

Un Lecce in totale confusione e mai in partita rimedia la terza sconfitta di fila, senza, tra l’altro fare stancare il Torino più di tanto, visto che, dopo i gol gli uomini di Juric si sono limitati a controllare senza correre pericolo alcuno. Una brutta involuzione quella di capitan Hjulmand e compagni lontanissimi partenti di quelli visti tra la fine del girone di andata fino alla gara vinta contro l’Atalanta. Domenica si torna in campo nella partita che li vedrà opposti alla Fiorentina.

Tabellini

U.S. Lecce: 30 Falcone, 6 Baschirotto, 11 Di Francesco (1 st Oudin), 16 Gonzalez (32 st Banda), 17 Gendrey, 25 Gallo, 27 Strefezza (42 st Volkerling), 29 Blin, 42vHjulmand © (8st Maleh), 77 Ceesay (1 st Colombo), 93 Umtiti. A disposizione: 1 Bleve, 21 Brancolini, 4 Romagnoli, 7 Askildsen, 9 Colombo, 13 Tuia, 14 Helgason, 18 Ceccaroni, 22 Banda, 28 Oudin, 31 Voelkerling, 32 Maleh, 83 Lemmens, 84 Cassandro, 97 Pezzella. Allenatore: M. Baroni

Torino FC: 32 Milinkovic Savic, 3 Schuurs, 4 Buongiorno, 5 Gravillon (36 st Djidj) 8 Ilic, 9 Sanabria, 13 Rodriguez © (33 st Vojvoda), 17 Singo (14 st Aina), 49 Radonjic, 59 Miranchuk (36 st Adopo), 77 Linetty (14 st Ricci). A disposizione: 73 Fiorenza, 89 Gemello, 2 Bayeye, 11 Pellegri, 21 Adopo, 23 Seck, 26 Djidji, 27 Vojvoda, 28 Ricci, 34 Aina, 66 Gineitis, 81 Ciammaglichella, 94 N’Guessan. Allenatore: I. Juric

Arbitro: Juan Luca Sacchi della sez. di Macerata Assistenti: Domenico Palermo della sez. di Bari – Gamal Mokhtar della sez. di Lecco IV Ufficiale: Daniele Rutella della sez. di Enna VAR: Valerio Marini della sez. di Roma 1 AVAR: Davide Ghersini della sez. di Genova

Marcatori: 20 pt Singo (T) 23 pt Sanabria (T)

Note: prima del fischio di inizio si è osservato un minuto di silenzio per commemorare le vittime della tragedia di Cutro; giallorossi hanno giocato indossato una maglia storica per i 115 anni dalla fondazione della società; la società ha consegnato una maglia celebrativa e una targa ricordo a Juan Alberto Barbas e Pedro Pablo Pasculli ammoniti 28 pt Gonzalez (L) 29 pt Buongiorno (T) 31 pt Strefezza (L) 31 pt Ilic (T) 31 pt Milinkovic Savic (T) 44 pt Hjulmand (L) spettatori 24.413 incasso 397.786,94 angoli 7-1 per il Lecce recupero 2 pt 5 st