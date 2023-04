Baroni, “Udinese tappa importante per scrivere una pagina di storia”. I convocati per la gara con i bianconeri

Torna Strefezza dall’inizio, risparmiato contro il Milan perché diffidato, con lui dovrebbe partire dall’inizio anche Colombo, guarito dall’influenza, Oudin farà quasi certamente parte dell’undici iniziale, da stabilire, però, in quale posizione e, soprattutto, con quale modulo.

Poco più di 24 ore e i giallorossi scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, nella sfida che li vedranno opposti all’Udinese.

Una sfida che capitan Hjulmand e compagni sono quasi costretti a vincere, visto l’assottigliarsi della soglia di sicurezza dalle dirette concorrenti. I risultati degli ultimi due mesi, infatti, ha coinvolto la compagine salentina – che ha dilapidato quasi un patrimonio di punti – in piena lotta per non retrocedere.

“Manca circa un mese per scrivere una pagina di storia importante e la gara di domani è una tappa, la squadra deve crederci, avere fiducia e fare una partita da Lecce, contro un avversario fisico e che ha corsa e qualità, però, sarà sempre fondamentale guardare a noi stessi”, ha affermato mister Marco Baroni nella consueta conferenza stampa della vigilia.

“Colombo dall’inizio è un’opzione, Oudin sta crescendo, ma tutti stanno bene e devono andare in campo con il massimo delle intenzioni.

Pezzella questa mattina ha avuto un virus con febbre, speriamo visto che ci sono gare ravvicinate di recuperarlo il prima possibile. Bisogna far andare le gambe e avere testa libera.

La squadra sta dando sempre più del massimo, dobbiamo sopperire meglio sulle palle inattive, poi ci sono sempre quelle situazioni che bisogna fare in modo che girino dalla nostra parte.

Banda con il Milan ha fatto una buona gara, senza paura o timore e sto valutando se schierarlo dall’inizio, ma se non partirà titolare sarà comunque della gara.

Non bisogna perdere di vista il fatto di pensare alla prestazione, perché è quella che porta a un risultato importante, ma questo non ci deve preoccupare, il torneo, lo sappiamo, è difficile per tutti.

La squadra deve andare in campo ed emozionare e non ho dubbi che i tifosi ci sosterranno, manca l’ultimo pezzo di strada e lo dobbiamo percorrere insieme.

Quella di domani è, ripeto, una gara importante e per scrivere questa storia, dovremo affrontare gli avversari senza paura e con rispetto, ma siamo consci e convinti delle nostre qualità che dovremo mettere in campo.

Gonzalez ha quantità nel match e con la Sampdoria quando è entrato ha fatto bene. In queste gare gli ultimi minuti sono fondamentali e chi entra deve giocare come chi è partito dall’inizio”.

I convocati

Intanto il tecnico toscano ha convocato per la partita 24 calciatori. Portieri: Bleve, Falcone, Brancolini; difensori: Baschirotto, Cassandro, Gallo, Gendrey, Tuia, Ceccaroni, Romagnoli, Umtiti centrocampisti: Askildsen, Hjulmand; Helgason, Blin Gonzalez, Maleh; Attaccanti: Banda, Colombo, Di Francesco, Oudin, Strefezza, Ceesay Voelkering.