Lecce-Udinese 1-0 giallorossi ritrovano vittoria e sorriso. Basta il rigore di Strefezza

Dopo più di due mesi la vittoria torna in casa dei giallorossi. Termina 1-0 per i salentini la sfida tra Lecce e Udinese. Gol di Strefezza, e bella prestazione di tutto il gruppo contro un’Udinese un po’ opaca (leggi le pagelle dei giallorossi).

Vincere e, perché no, sperare che le dirette inseguitrici, Spezia e Verona su tutte, non facciano risultato, per riuscire a rifiatare un po’ – dopo aver dilapidato un cospicuo patrimonio di punti in due mesi – e inserire un ulteriore tassello a quel mosaico chiamato salvezza.

Nel pomeriggio di oggi, i giallorossi di mister Marco Baroni, dopo la sconfitta di domenica scorsa contro il Milan, sono scesi sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, nella sfidache li ha visti opposti all’Udinese.

L’allenatore dei salentini, in occasione della gara con la compagine friulana, è tornato a schierare dal primo minuto Gabriel Strefezza, risparmiato per gran parte della partita con i Campioni d’Italia, anche perché diffidato; con lui è tornato anche Colombo, mentre, gli altri interpreti dell’unidici inziale, sono gli stessi visti alla “Sala del Calcio”, compreso Gallo, scelta forzata, vista l’indisponibilità di Pezzella colpito da un virus.

La formazione iniziale

Il Lecce si è schierato quindi con il consueto 4-3-3 con: Falcone tra i pali; difesa composta da Gendrey, Baschirotto, Umtiti e Gallo; Blin e Hjulmand e Oudin in mediana, Strefezza, Colombo e Di Francesco comporre il tridente d’attacco.

Il primo tempo

Il primo tiro della gara è di Strefezza al nono su punizione dal limite, con la palla che termina fuori. al 14mo buona azione dei salentini, apertura di Colombo per Di Francesco, cross dell’esterno pisano, ma Blin non riesce a prendere la palla per pochi centimetri. Al 22mo giallorossi a un passo dal gol. Cross di Strefezza, tiro in corsa di Colombo, ma la palla è intercettata da un avversario e termina fuori di pochissimo. Al 27mo friulani pericolosi. Al 36mo Falcone si distende sul colpo di testa di Bijol. Al 41mo occasione da gol per i friulani. Batti e ribatti in area, la palla arriva a Lovric che tira in rovesciata, la sfera è molto angolata, ma l’estremo dei salentini con una manata respinge. Al primo minuto di recupero Becao da trenta metri manda alto di poco.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con gli stessi ventidue visti all’opera nella prima frazione.

Al terzo di gioco occasione per i giallorossi. Traversone di Oudin per Di Francesco che di testa manda tra le braccia di Silvestri.

Strefezza di rigore

Al 13mo arriva la svolta, Gendrey entra in area Udogie nel tentativo di anticiparlo lo stende, il sig. Marchetti lascia proseguire ma, una volta terminata l’azione viene richiamato dal Var, il direttore di gara, quindi, dopo aver visionato le immagini torna sulla decisione e assegna la massima punizione per i salentini. Sul dischetto si presenta Strefezza che spiazza Silvestri porta i giallorossi in vantaggio.

Miracolo di Falcone

Al 26mo occasionissima per i friulani, ancora confusione in area giallorossa, il pallone arriva a Ahizibue lasciato solo, il 19 bianconero ha tutto il tempo di prendere la mira e tirare di collo pieno, ma Falcone di piede si oppone ed evita un gol già fatto.

Al 37mo il capitano dal limite manda in tribuna, non curva. al 42mo Ceesay manda alto. Al primo minuto di recupero La botta dal limite Hjulmand viene parata in due tempi dal portiere dei friulani. Al terzo terzo minuto di recupero Nestorovsky manda di poco fuori, ma Falcone era in controllo.

Dopo più di due mesi i giallorossi ritrovano vittoria e sorriso. Non è stato un Lecce arrembante, anche al cospetto di un’Udinese che se non è scesa in campo poco ci è mancato, ma questo successo dà un po’ di respiro e forse può fare ritrovare un po’ di serenità in vista del rush finale. Mercoledì nell’anticipo giallorossi in campo contro la Juventus.

Tabellini

U.S. Lecce: 30 Falcone, 6 Baschirotto, 9 Colombo (11 st Ceesay), 11 Di Francesco, 17 Gendrey (22 st Romagnoli), 25 Gallo, 27 Strefezza (33 st Banda), 28 Oudin 833 st Maleh), 29 Blin (33 st Gonzalez), 42 Hjulmand ©, 93 Umtiti. A disposizione: 1 Bleve, 21 Brancolini, 4 Romagnoli, 7 Askildsen, 13 Tuia, 14 Helgason, 16 Gonzalez, 18 Ceccaroni, 22 Banda, 31 Voelkerling, 32 Maleh, 77 Ceesay, 84 Cassandro. Allenatore: M. Baroni

Udinese Calcio: 1 Silvestri, 4 Lovric (63 st Arlslan), 11 Walace (31 st Ebosele), 13 Udogie, 18 Perez, 19 Ehizibue, 24 Samardzic, 29 Bijol (42 st Vivaldo), 30 Nestorovski, 37 Pereyra © (63 st Thauvin), 50 Becao. A disposizione: 20 Padelli, 99 Piana, 2 Ebosele, 3 Masina, 5 Arslan, 8 Zeegelaar, 14 Abankwah, 26 Thauvin, 39 Vivaldo. Allenatore: A. Sottil

Arbitro: Matteo Marchetti della sez. di Ostia Lido, Assistenti: Valerio Colarossi della sez. di Roma 2 – Luca Mondin della sez. di Treviso IV Ufficiale: Matteo Gariglio della sez. di Pinerolo VAR: Michael Fabbri della sez. di Ravenna AVAR: Antonio Di Martino della sez. di Teramo

Marcatori: 17 st Strefezza ® (L)

Note: ammonito 8 pt Bijol (U) 35 pt Blin (L) 6 st Strefezza 40 st Gonzalez (L) 45*1 st Ceesay (L) spettatori 23.069 incasso 370.465,94 angoli 7-4 per il Lecce recupero 1 pt 7 st