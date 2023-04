Le pagelle di Lecce – Udinese. Strefezza goleador, Falcone ‘saracinesca’

Vittoria che vale oro quella del Lecce di Marco Baroni sull’Udinese di Mister Sottil. È il Var che regala i tre punti ai salentini, richiamando il sig. Marchetti per un fallo di Udogie su Gendrey di cui non si era accorto l’arbitro nelle convulse fasi di gioco che hanno segnato l’inizio della ripresa con i giallorossi in arrembaggio sui friulani (leggi la cronaca del match).

Non poteva toccare che al giocatore giallorosso più prolifico la trasformazione e Gabriel Strefezza è stato dal dischetto tanto freddo quanto preciso contro il portiere Silvestri.

Grande la prestazione dell’organico salentino con Hjulmand che ha spadroneggiato a centrocampo potendo contare sulla verve di Oudin e Blin. Contraddittoria la prestazione di Di Francesco che come ‘Penelope‘ tesse e disfa da solo il portato delle sue giocate. Sfortunato ancora una volta per un gol annullato in fuorigioco come già gli era successo contro la Sampdoria.

Insufficiente la prestazione di Colombo, troppo giovane per sopportare la pressione di questi momenti difficili. Al 57′ gli subentra Ceesay. La difesa nel suo complesso si comporta in maniera egregia con i due centrali (Baschirotto e Umtiti) sempre una spanna sul resto del gruppo. Grande la parata di Falcone che ha impedito l’eurogol di Lovric nella prima frazione.

Il finale con 7 minuti di recupero è di inaudita sofferenza per gli uomini di Baroni.

Il diffidato Strefezza, ammonito, salterà la partita di metà settimana contro la Juventus.

Le pagelle

Falcone: 7

Gendrey: 6,5

dal 67′ Romagnoli: 6

Baschirotto: 6,5

Umtiti: 7

Gallo: 6

Blin: 6,5

dal 79′ Gonzalez: s.v.

Hjulmand: 7

Oudin: 6,5

dal 78′ Maleh: s.v.

Strefezza: 7

dal 78′ Banda: s.v.

Colombo: 5

dal 57′ Ceesay: 6

Di Francesco: 6