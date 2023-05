Baroni, “Sconfitta pensante ma non bisogna perdere la fiducia”, i commenti del dopo Lecce-Verona

Al Lecce è riuscita l’impresa di fare tornare alla vittoria in trasferta il Verona dopo tantissimo tempo (la cronaca del match), più di un anno, in una gara nella quale i salentini sono scesi in campo senza mordente (le pagelle), come se fossero già salvi da un pezzo e perdendo l’ennesimo scontro diretto in questa stagione.

Adesso si fa veramente dura, certo, il terz’ultimo posto dista ancora una buona manciata di punti, ma venerdì c’è la Lazio, poi lo Spezia e visto l’andamento con le dirette concorrenti c’è da stare preoccupati e anche molto…

“Fa un bell’effetto essere fuori dalla zona retrocessione, quello di oggi è stato un risultato pesante, che viene da una buona prestazione. Abbiamo creato sin da subito, ci siamo difesi con ordine e nella ripresa siamo riusciti a segnare. Manca ancora un pezzettino importante e cercheremo di completare questo cammino”, ha affermato un più che soddisfatto Zaffaroni.

“Abbiamo compiuto un passo importante adesso bisognerà avere nervi saldi, attenzione e concentrazione, adesso più che mai e bisognerà tirare fuori tutte le risorse.

Dedico questa vittoria a una persona speciale e ai tifosi, Lecce è una città bellissima, ma questa è stata una trasferta lunga e insieme a loro dobbiamo completare questo percorso. Oggi la squadra ha risposto presente, ma i ragazzi sin dall’inizio stanno lavorando bene e qualche passo falso bisogna metterlo in conto.

Siamo riusciti ad andare e prendere il Lecce e dietro hanno fatto un lavoro eccezionale. Djuric è un calciatore fondamentale per noi, ha caratteristiche uniche come attaccante ed è decisivo.

Dal 4 gennaio pensiamo solo a noi, a non farci condizionare dalla classifica e pensare partita dopo partite, siamo andati avanti per questa squadra e da qui alla fine ancora di più dobbiamo avere questa mentalità.

Non parlo mai delle squadre avversarie non mi permetto assolutamente di dire nulla sul Lecce”.

“Abbiamo avuto un problema a trovare la porta, la squadra ha costruito e non siamo stati in grado di concretizzare. Il Veronalavora molto sulle seconde palle, nella ripresa ci siamo trovati un po’ lunghi, abbiamo fatto bene fino al loro gol. Questa è una sconfitta pesante, bisogna saperla gestire e non dobbiamo farci venire il timore, abbiamo tutto nelle nostre mani”. Ha invece dichiarato al termine mister Marco Baroni.

“In A ci sta prendere gol, avremmo potuto gestire meglio la seconda palla e potevamo fare qualcosa di più. Sono partite sul filo dell’episodio e adesso mi interessa solo non smarrire fiducia e attenzione, domani bisognerà riprendere il lavoro con convinzione, in queste gare finale c’è il nostro Campionato e dobbiamo recuperare energie.

Stiamo cercando di segnare, ma c’è anche l’avversario il gol si può prendere, ripeto, ma bisogna anche trovarlo e sarebbe un errore perdere la fiducia.

A volte abbiamo avuto un po’ di frenesia, dobbiamo giocare le gare con leggerezza nella testa e per età ed esperienza non può non + essere così.

Il Verone è molto aggressivo e sulle verticalizzazioni e difficile prendergli il pallone. Eravamo un po’ lunghi perché ci allungavano e abbiamo perso un po’ la distanza”.

Ultimo a prendere la parola il capitano Morten Hjulmand: “Secondo me è stata una gara difficile, loro non volevano giocare ed è difficile contro una squadra così, nel secondo tempo è andata meglio, ma poi abbiamo preso il gol.

Siamo arrabbiati, ma anche sereni e tranquilli, mancano ancora quattro partite.

Non ho fatto fallo su Ngonge al momento del contrasto su di lui, ma non ho pensato al fatto che fossi ammonito.

I tifosi devono stare tranquilli e abbiamo bisogno che tutto il Salento ci dia una grande mano, salvarci senza tifosi è difficile”.

La ripresa degli allenamenti in vista della partita di venerdì sera contro la Lazio è fissata per questa mattina presso l’Acaya Golf Resort.