Baroni presenta Milan – Lecce: ‘C’è bisogno di tutti. Nessun distacco con i tifosi”. I convocati per San Siro

Parla l’allenatore del Lecce Marco Baroni per presentare la sfida Milan – Lecce di domenica 23 aprile. Con la Sampdoria si è tornato a fare punti, ma la vittoria dell’Hellas sul Bologna impone necessariamente il ritorno alla vittoria, perché, il margine si è assottigliato e il rischio, adesso, è più che concreto.

Poco più di 24 ore e i giallorossi scenderanno sul terreno di gioco di “San Siro”, la “Scala del Calcio”, nella sfida che li vedrà opposti al Milan di Pioli, fresco di qualificazione per il Derby di Champion con i cugini dell’Inter, per accedere alla finale della più importante competizione continentale.

“Sarà una gara diversa da quella con la Sampdoria, secondo noi Oudin può interpretare quel ruolo e dal punto di vista offensivo ci può dare una mano, in questa settimana abbiamo lavorato meglio sui dettagli, lui è entusiasta di questo ruolo e si è messo a disposizione”, ha affermato mister Marco Baroni nella vigilia del match.

“I risultati passano attraverso noi, dobbiamo arrivare dove vogliamo e non possiamo vivere sulla speranza che perdano gli altri, anzi, averli più vicini ci può stimolare maggiormente.

Domani affronteremo una partita con una squadra che sta facendo ottimi risultati, Pezzella sta lavorando bene ed è una risorsa per noi, valuto, ma non voglio modificare molto. Colombo ha avuto un attacco influenzale con febbre e abbiamo preferito non rischiare. Per quel che riguarda Pongracic è difficile fare una tabella sul suo rientro, si è ripreso, ma al momento non è ipotizzabile neanche il ritorno al lavoro in gruppo.

Il Milan anche con chi gioca meno è una formazione dall’altissimo livello e non ci aspettiamo nulla, ripeto, conta solo ciò che faremo noi.

Mi allineo a ciò che ha detto il Presidente, questa situazione ci compatterà di più. I tifosi erano delusi dal risultato e non dalla prestazione, la squadra è concentratissima e non valuto nella maniera più assoluta un distacco dai supporter, c’è bisogno di tutti e loro hanno sempre dimostrato di esserci.

Quando si va a giocare a ‘San Siro’ sono importanti tanti fattori, impatto, tenuta, episodi, ma dobbiamo sempre fare una grande prestazione, sarà una sfida complicata e difficile, ma sappiamo cosa fare.

Qualcosina si dovrà rischiare anche per quel che riguarda i diffidati, chi non parte, entra, ma non c’è domani prima di una partita e cerco sempre di trasferire questo ai ragazzi”.

I convocati

Intanto il tecnico toscano ha convocato per la partita 24 calciatori.

Portieri: Bleve, Falcone, Brancolini.

Difensori: Baschirotto, Cassandro, Gallo, Gendrey, Pezzella, Tuia, Ceccaroni, Romagnoli, Umtiti.

Centrocampisti: Askildsen, Hjulmand; Helgason, Blin, Gonzalez, Maleh.

Attaccanti: Banda, Di Francesco, Oudin, Strefezza, Ceesay, Voelkering.