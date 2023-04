Il Lecce sfida il ‘Diavolo’ per non sprofondare nell’inferno

Un Lecce con il fiato sul collo, vista la vittoria del Verona sul Bologna per 2-1 che ha accorciato la classifica, è quasi costretto fare punti in casa del Milan.

Sono solo due, infatti, i punti di vantaggio che separano i salentini da Verona e Spezia, quest’ultima impegnata nel derby ligure contro la Sampdoria di Stankovic, mentre la Cremonese di Ballardini affronterà l’Udinese di Sottil.

I rossoneri, reduci da un doppio confronto favorevole sul Napoli, puntano a rientrare in zona Champions per la prossima stagione, cercano di conquistare i 3 punti in casa contro capitan Hjulmand e compagni.

La gara sarà trasmessa domani, domenica 23 Aprile alle ore 18:00 su Dazn.

Probabili formazioni

MILAN (4-3-3): Maignan; Florenzi, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Pobega; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo, Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. All. Baroni

Arbitro: Daniele Chiffi.

(Articolo a cura di Andrea Zizza, Matteo Martina, Mattia Candini, Davide Capoccia, Michael Benda, Michele Rollo, Mansub Bhutta, studenti dell’ IIS ‘Antonietta De Pace’ impegnati nel percorso di PCTO con la redazione di Leccenews24.it)