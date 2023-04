Verso Milan – Lecce. Che squadra troveranno i giallorossi di Baroni?

Che Milan troverà il Lecce nella sfida di San Siro delle 18.00 di domenica 23 aprile? I rossoneri sono reduci dal passaggio del turno in Champions League ai danni del Napoli in un quarto di finale che ha regalato alla squadra di Pioli la semifinale nel più prestigioso dei tornei calcistici. Ma in campionato il Milan non ha brillato ed è invischiato nella lotta per raggiungere il quarto posto che consentirebbe alla squadra di proprietà della RedBird di disputare la prossima Coppa dei Campioni. Il rischio per i rossoneri è quello, infatti, di andare avanti in questo torneo ma di restare alla finestra nel prossimo con significativi danni per il bilancio societario. Sulla sua strada i milanisti troveranno il Lecce di Marco Baroni reduce dal deludente pareggio interno con la Sampdoria dopo sei sconfitte consecutive.

La settimana dei giallorossi non è stata facile dopo le contestazioni di fine partita a squadra, allenatori e direttore generale, al punto che il presidentissimo Saverio Sticchi Damiani si è sentito in dovere di convocare una conferenza stampa per serrare le file e far capire che in questo momento della stagione bisogna remare tutti dalla stessa parte.

Che Milan troveranno i salentini, dunque? Una squadra prosciugata da energie fisiche e mentali che (come il Napoli con l’Hellas Verona di Zaffaroni nello scorso turno) può lasciare qualche punto sul terreno di gioco o un team rinvigorito nello spirito che proverà a non perdere l’occasione di lanciare la volata per raggiungere la Roma di Mourinho e mettersi alle spalle l’Inter di Simone Inzaghi.

I giallorossi ovviamente sperano nella prima ipotesi, nella consapevolezza che certe sfide, come quella del ‘Diego Armando Maradona‘, portano via tante forze. Pioli tra l’altro dovrebbe fare rifiatare i titolari e dare spazio alle seconde linee che mai come quest’anno tra i rossoneri non sembrano proprio di prima scelta.