Baroni commenta la sconfitta di Milano, “Buona prestazi0ne. Gli episodi prima o poi gireranno dalla nostra parte

“Abbiamo fatto una buona prestazione, c’è grande rammarico per questa sconfitta, dobbiamo continuare ad avere fiducia, prima o poi girerà anche dalla nostra parte”, con queste parole mister Marco Baroni commenta la sconfitta di ire a opera dei Campioni d’Italia del Milan. È questo il settimo stop nelle ultime otto gare, che mette veramente nei guai il Lecce, adesso a – 2 punti dalla zona retrocessione.

“Abbiamo sempre conosciuto il nostro percorso, gli episodi non possono essere sempre negativi.

Bisognerà continuare a giocare con voglia e determinazione, abbiamo fatto buone gare con Fiorentina, Napoli, Sampdoria e oggi, ma gli episodi non sono stati a nostro favore.

Oggi non siamo stati bassi, ma l’assetto tattico dei rossoneri ci ha messi in difficoltà, anche se non abbiamo subito molto.

La partita di Banda mi è piaciuta, l’azione nella quale ha colpito il palo è stata molto bella, ma ripeto, in questo momento non gira molto a nostro favore.

Strefezza fino a questo momento ha dato tanto e oggi è partito dalla panchina perché diffidato.

Attendiamo le prossime gare casalinghe che non dovremo assolutamente sbagliare. Dobbiamo continuare a lavorare e farci trovare pronti per questi appuntamenti”.

Gli allenamenti in vista della sfida con l’Udinese riprenderanno questa mattina presso l’Acaya Golf Resort.