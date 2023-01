Spezia-Lecce 0-0, al “Picco” finisce a reti bianche. Due traverse e Dragowski negano la vittoria

I giallorossi escono indenni dallo stadio “Picco” e proseguono nella striscia positiva che dura da cinque gare. Termina 0-0 la sfida che ha visto opposti Spezia e Lecce (leggi le pagelle).

Dopo la bella vittoria in rimonta di mercoledì pomeriggio contro la Lazio alla ripresa del Campionato, dopo la lunga sosta per consentire di disputare i Mondiali, tempo qualche giorno per ricaricare le energie, che i giallorossi questo pomeriggio sono stati impegnati nella sfida che li ha visti opposti allo Spezia.

La compagine ligure, distante dai giallorossi quattro punti, con cinque di vantaggio sulla zona retrocessione, era reduce dal pareggio contro l’Atalanta, quando, in vantaggio di due gol si è fatta raggiungere dagli orobici, naturale, quindi, che l’obiettivo sia stato quello di tornare al successo.

Dal canto suo, stesso proposito da parte del Lecce che con tre punti, oltre continuare a tenersi a debita distanza dal terz’ultimo posto, fisserebbe il record di vittorie consecutive nel Massimo Campionato.

In occasione della sfida contro gli uomini di Gotti, mister Marco Baroni si è visto costretto a fare a meno del capitano squalificato, al suo posto al centro della mediana ha spostato Blin, con il nuovo acquisto Maleh a prendere il posto del francese nel ruolo di mezz’ala. Per il resto Di Francesco è tornato dal primo minuto e Colombo confermato al via, nonostante alla vigilia si è prospettato un avvicendamento con Ceesay.

La formazione iniziale

Il Lecce si è schierato quindi, con il consueto 4-3-3 con: Falcone tra i pali; difesa composta da Gendrey, Baschirotto, Umtiti e Gallo; Maleh, Blin e Gonzalez in mediana; Strefezza, Colombo e Di Francesco a comporre il tridente d’attacco.

Il primo tempo

I giallorossi si fanno vedere dopo quattro minuti con il tiro a giro di Strefezza, parato da Dragowski. Due minuti dopo ci prova Colombo e anche in questo caso il portiere dei liguri respinge con i pugni. Al 13mo giallorossi due volte vicini al vantaggio. Calcio d’angolo di Strefezza e Blin colpisce di testa, ma la palla va a infrangersi sulla traversa, la sfera arriva a Gonzalez che tira, ma anche in questo caso il montante nega il gol ai salentini. Al 16mo Falcone devia in corner l’inzuccata di Bastoni e al 19mo Nzola di testa manda a lato. Al 24mo Spezia vicino al vantaggio. Bourabia pesca Nzola e il pupillo del Direttore Sportivo Stefano Trinchera, sempre di testa, manda di poco alto. Al 35mo portiere dello Spezia ancora protagonista con il miracolo sul tiro in girata di Gonzalez. Al 42mo Bourabia manda fuori.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con gli stessi ventidue che hanno concluso la prima frazione.

Al terzo di gioco pericolo per il Lecce. Nzola ha la meglio su Baschirotto e tira, ma Falcone è attento e respinge. Al 53mo giallorossi nuovamente vicini al gol. Strefezza prende palle, si smarca, prende la mira e tira, ma anche questa volta Dragowski compie un miracolo e para. Al 58mo Nzola manda alto di poco. Al 61mo Maleh manda fuori di sinistro da buona posizione. Al 66mo doppio cambio per il Lecce, fuori Di Francesco e dentro Banda e Bistrovic prende il posto di Maleh. al 77mo nuova doppia sostituzione da parte di Baroni, escono Colombo e Strefezza ed entrano Ceesay e Oudin. All’82mo Banda, servito da Gendrey, non riesce a inquadrare la porta.

Ai punti avrebbe vinto senza se e senza ma il Lecce, ma il calcio non è la boxe e quindi i giallorossi si sono dovuti accontentare del pari. La partita, giocata a ritmi alti nel primo tempo, nella ripresa, complice anche stanchezza dovuta indubbiamente al terreno pesante, non ci sono stati grossi sussulti da entrambe le squadre, ma a ogni modo i salentini escono con un punto importante dallo stadio “Picco” e proseguono nella striscia positiva che dura da cinque gare. Sabato sera allo stadio “Via del Mare” arriva il Milan.