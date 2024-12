Como-Lecce, parla Giampaolo alla vigilia della sfida salvezza. I convocati

In casa Lecce è emergenza piena, soprattutto in difesa. Gallo è sì rientrato, ma bisognerà vedere se sarà disponibile dall’inizio, domani mancheranno Gaspar infortunato e Guilbert squalificato; a loro si aggiungono le assenze in mediana di Markwisnki e Berisha che ha riportato una contrattura alla coscia destra.

Poco più di 24 ore e i giallorossi scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Sinigaglia”, nella sfida contro una diretta concorrente della lotta alla salvezza, il Como.

“Il Como è una squadra in grado di mettere in difficoltà qualsiasi avversario grazie alla preparazione tattica e alla qualità dei singoli. Tutti sanno giocare a calcio. Ci servirà una partita superlativa per fare risultato domani”, ha affermato mister Marco Giampaolo alla vigilia della partita.

“Domani dobbiamo andare a raschiare il fondo del barile, ci sono pochi discorsi da fare. Siamo partiti con una difesa con Guilbert, Pelmard, Baschirotto, Jean, Gaspar e Gallo, oggi ho solo due difensori disponibili. C’è chi è fuori perché non sta bene, chi perché è stato un coglione.

Siamo in un momento cruciale del campionato. Abbiamo una serie di scontri diretti consecutivi, con squadre che si trovano nella nostra stessa posizione di classifica. Queste partite saranno fondamentali per determinare il nostro futuro. Dobbiamo essere concentrati e determinati, affrontando ogni sfida con la massima attenzione.

Marchwinski si allena benissimo ha un atteggiamento esemplare. Per le sue caratteristiche, può giocare sia da mezz’ala che da trequartista o seconda punta. Tuttavia, in quel reparto abbiamo già Rafia, Helgasone lui, quindi la concorrenza è molto alta. Al momento, è lui a pagare dazio, ma gli ho chiesto di avere pazienza. Sono sicuro che le sue qualità emergeranno. Non ho bocciato Marchwinski. Quando hai a disposizione una rosa così ampia, è normale che alcuni giocatori debbano aspettare il loro turno. L’importante è che continuino a lavorare con impegno e professionalità.

A Calhanoglu dicevo sempre che era forte. Le caratteristiche dei giocatori fanno i ruoli. Uno che sa palleggiare ha le geometrie, non può che fare il regista a centrocampo, perciò, il ruolo si fa da solo.

È molto importante avere il nostro pubblico vicino. Sapevo dei posti esauriti nel settore ospiti e sono rimasto piacevolmente sorpreso. Ho capito quanto amore e passione ci mettono i nostri tifosi, il loro sostegno è determinante”.

I convocati

Intanto il tecnico abruzzese ha convocato 25 calciatori per la sfida contro i lariani.

PORTIERI

98. Borbei 30. Falcone 1. Früchtl 40. Samooja

DIFENSORI

6. Baschirotto 21 Bonifazi 25. Gallo 19. Jean

CENTROCAMPISTI

29. Coulibaly 14. Helgason 77. Kaba 27 McJannet 10. Oudin 75. Pierret 8. Rafia 20. Ramadani