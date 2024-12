Giallorossi a Como senza Guilbert e Berisha, le probabili formazioni

Dopo la sconfitta immeritata a opera della Lazio questa sera i giallorossi scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Sinigaglia”, nella sfida, l’ultima dell’anno solare,che li vedrà opposti al Como.

In quella che sarà una vera e propria gara salvezza, entrambe le compagini cercheranno di chiudere il 2024 nel migliore dei modi, allo scopo di conquistare punti fondamentali per la lotta salvezza.

Qui Como

Mister Fabregas ha recuperato Moreno sulla sinistra di difesa, mentre al centro Dossena potrebbe essere preferito a Goldaniga. In mezzo al campo ancora Da Cunha con Sergi Roberto. Per il ruolo di prima punta è ballottaggio tra Belotti e Cutrone

Qui Lecce

A mister Giampaolo mancherà in difesa Guilbert squalificato, ma ritrova Gallo, probabile, quindi, l’adattamento di Dorgu sulla corsa destra di difesa; in mediana, out nuovamente Berisha a causa di una contrattura, torna nell’undici titolare Ramadani; nel reparto avanzato, confermato il tridente visto all’opera con la Lazio.

Probabili formazioni

COMO (4-2-3-1): Reina; Van der Brempt, Dossena, Kempf, Alberto Moreno; Sergi Roberto, Da Cunha; Fadera, Nico Paz, Strefezza; Belotti.

LECCE (4-3-3): Falcone; Dorgu, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Berisha, Rafia; Pierotti, Krstovic, Tete Morente.

ARBITRO: Piccinini di Forlì

Calcio d’inizio alle ore 18.30, diretta della partita su Dazn