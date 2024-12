Como-Lecce 2-0, Falcone tiene a galla i giallorossi ma nella ripresa arriva il crollo

Termina 2-0 per i padroni di casa la sfida salvezza Como-Lecce, con Falcone che fino a quando riesce tiene a galla i salentini che, però, crollano nel secondo tempo.

Dopo la sconfitta immeritata a opera della Lazio questa sera i giallorossi sono scesi sul terreno di gioco dello stadio “Sinigaglia”, nella sfida, l’ultima dell’anno solare,che li ha visti opposti al Como.

In quella che è stata una vera e propria gara salvezza, entrambe le compagini hanno di chiudere il 2024 nel migliore dei modi, allo scopo di conquistare punti fondamentali per la lotta salvezza.

A mister Giampaolo è mancato in difesa Guilbert squalificato, ma ha ritrovato Gallo, l’allenatore abruzzese ha quindi adattato Dorgu sulla corsa destra di difesa; in mediana, out nuovamente Berisha a causa di una contrattura, è tornato nell’undici titolare Pierret; nel reparto avanzato, confermato il tridente visto all’opera con i biancocelsti.

La formazione iniziale

Il Lecce si è quindi shierato con un 4-3-3 con: Falcone tra i pali; difesa composta da Dorgu, Baschirotto, Jean e Gallo; Coulibaly, Berisha e Rafia in mediana; Pierotti, Krstovic e Tete Morente a comporre il tridente d’attacco

Il primo tempo

Il primo pericolo per i giallorossi arriva al quinto, Rafia sbaglia l’appoggio per Baschirotto, Cutrone si impossessa della palla e tira, la sfera, però, colpisce la traversa.

Falcone nega il vantaggio al Como

Al 31mo occasionissima per i padroni di casa, Baschirotto atterra in area Cutrone, per il sig Piccinini è calcio di rigore della battuta si incarica Nico Paz, ma Falcone respinge il tiro.

Al 37mo l’estremo dei salentini respinge di pugno la botta di Nico Paz. Al secondo minuto di recupero, il numero 30 dei giallorossi, si oppone al tiro del solito Nico Paz

Il secondo tempo

Nella ripresa il Lecce si presenta con lo stesso undici visto in campo nella prima frazione.

Al primo minuto Kaba prende palla, entra in area e tira, ma il portiere dei lariani respinge.

Al 48mo Cross di Moreno, tocco di Cutrone, ma la palla colpisce l’esterno della rete.

Lariani in gol

Al 49mo arriva il vantaggio dei padroni di casa. Cutrone serve Nico Paz, il trequartista spagnolo controlla e con un tiro preciso la mette dove il portiere dei salentini non riesce ad arrivare.

Al 76mo l’ex Strefezza riceve palla e con un pallonetto supera Falcone, ma sulla linea salva Coulibaly. Al primo minuti di recupero il colpo di testa di Rebic termina alto.

Raddoppio lariano

All’80m0 arriva il raddoppio degli uomini di Fabregas, Strefezza serve Van Der Brengt e tira, l’estremo dei salentini para con il piede, ma la palla arriva sui piedi di Cutrone che deposita in gol.

I giallorossi sbagliano per la prima volta uno scontro diretto in questo campionato. Falcone ha tenuto a galla i suoi fino a quando ha potuto, ma nel secondo tempo nulla ha potuto fare contro i ragazzi di Fabregas che sono scesi in campo decisi a conquistare i tre punti, al cospetto degli avversari che non hanno per nulla giocato. Domenica pomeriggio si torna in campo nella gara casalinga che vedrà opposto il Lecce al Genoa.