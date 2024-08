Contro l’Inter giallorossi alla ricerca dell’impresa impossibile, le probabili formazioni

Dopo la batosta interna alla prima di Campionato contro l’Atalanta, nella quale i giallorossi hanno evidenziato numerosi limiti e tantissime disattenzioni, è tempo nuovamente di giocare.

Ancora poche ore e il Lecce di mister Luca Gotti, scenderà sul terreno di gioco dello stadio San Siro, la “Scala del calcio”, nella sfida che lo vedrà opposto ai Campioni d’Italia dell’Inter.

Una partita difficile, difficilissima, contro una compagine dallo spessore tecnico altamente superiore e, soprattutto, alla ricerca della prima vittoria dopo il pareggio contro il Genoa.

Qui Lecce

In occasione dell’incontro con gli uomini di Simone Inzaghi, l’allenatore dei salentini, dovrebbe proporre lo stesso undici visto all’opera con gli orobici. Dello schieramento iniziale, farà parte anche Gendrey, in procinto di essere ceduto ai tedeschi dell’Hoffenheim, per il resto, Rafia – lodato ieri in conferenza stampa da Gotti – agirà ancore nel ruolo di sotto punta, con Krstovic unico terminale offensivo.

Qui Inter

Il tecnico piacentino è indeciso se schierare sulla fascia Dumfries o Darmian, con l’ex Parma leggermente favorito. In difesa, invece, Bisseck è in vantaggio su Pavard che dovrebbe inizialmente accomodarsi in panchina.

Probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martínez.

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Ramadani, Pierret; Morente, Rafia, Dorgu; Krstović.

Arbitro: Di Marco di Ciampino

Calcio d’inizio alle ore 20.45, diretta su Sky e Dazn.