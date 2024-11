Lecce-Empoli 1-1, a Pellegri risponde Pierotti. Giallorossi ci mettono il cuore ma non serve a vincere

Termina 1-1 la partita tra Lecce d Empoli. Al vantaggio ospite di Pellegri, risponde nella ripresa Pierotti (leggi le pagelle).

Dopo l’ennesima prestazione disastrosa contro il Bologna, che ha portato alla quinta sconfitta in cinque gare, nella serata di oggi i giallorossi sono scesi sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare” nella sfida che li ha visti opposti all’Empoli allenati dall’ex Roberto D’Aversa.

In casa salentina la situazione è più che preoccupante, con una squadra ultima in classifica e ancora alla ricerca di un’identità precisa. I toscani, dal canto loro, con 14 punti, si trovano in una posizione al momento tranquilla e vengono dalla vittoria interna con il Como.

In occasione con la sfida con la formazione toscana Mister Luca Gotti, ha aggiunto una voce alla casella infortunati. Il centrocampista Balthazar Pierret, infatti, si è fermato in settimana e per lui si profila uno stop relativamente lungo. Per il resto è torna dall’inizio Oudin, con Dorgu a giocare sulla corsia esterna di attacco e quarta panchina di fila per Rebic.

La formazione iniziale

Il Lecce si è quindi schierato con un 4-3-3 con: Falcone tra i pali; difesa composta da Guilbert, Gaspar, Baschirotto e Gallo; Oudin, Ramadani e Rafia in mediana; Dorgu, Krstovic e Banda a comporre il tridente d’attacco.

Il primo tempo

Trascorrono venti minuti e Gotti si vede costretto a effettuare la prima sostituzione, fuori Banda a causa di una botta alla caviglia e dentro Pierotti. Per il resto non ci sono sussulti, con l’Empoli più propositivo e fare la gara e il Lecce con difficoltà a superare la propria metà campo. Per registrare il primo tiro della gara bisogna aspettare il 32mo, con il rasoterra telefonato di Pellegri.

Empoli in vantaggio

Al 33mo gli ospiti vanno in vantaggio. Maleh sulla trequarti serve Pellegri, l’attaccante vince il duello con Gaspar e dal limite scotta un tiro, anche questa volta rasoterra che lascia di sasso Falcone.

Al 39mo Empoli a un passo dal raddoppio. Colombo viene servito in area e tira, la palla sembra destinata in gol, ma Gaspar salva in scivolata quasi sulla linea. Al 42emo il tiro dal limite di Rafia sfila fuori. Al 45mo Pierotti manda alto. al secondo minuto di recupero, Gaspar, su cross di Oudin di testa manda fuori.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con gli stessi ventidue in campo che hanno concluso la prima frazione.

Al sesto buona occasione per i giallorossi. Cross di Rafia la palla arriva a Krstovic che da buona posizione e solo davanti al portiere manda alle stelle. al 10mo salentini vicini al pareggio. cross di Dorgu e perfetta incornata di Krstovic, Vasquez compie un miracolo e manda in corner. All’11mo il tiro di Colombo viene abbrancato in presa dall’estremo dei giallorossi. Al 12mo Lecce graziato dal palo. L’ex Henderson riceve palla e calcia, la palla supera Falcone, ma va a sbattere contro il legno, sulla ribattuta, Maleh non inquadra lo specchio. Al 19mo la punizione dal limite di Sansone viene parata dal portiere dei toscani. Al 23mo Krstovic di testa manda a lato. Al 28mo Sansone in corsa, servito da Pierotti, manda alto.

Pareggio giallorosso

Al 32mo arriva il pari dei salentini. Traversone di Gallo e perfetto inserimento di Pierotti, che anticipa tutti e di testa mette alle spalle di Vasquez.

Al 37mo Rebic su cross di Rafia manda sopra il montante. Al 40mo giallorossi vicini al sorpasso, calcio di punizione dal limite di Sansone, la sfera supera barriera e portiere, ma prende la parte alta della traversa. Al 42mo ancora Lecce vicino al pareggio. corner di Sansone, testa di Krstovic che anche questa volta colpisce la parte alta della traversa. Al 44mo batti e ribatti in area giallorossa, la palla arriva a Colombo che Viene murato da Falcone. Al 45mo il tiro da fuori di Krstovic va di poco a lato.

I giallorossi mostrano cuore e un po’ di gioco, soprattutto nella ripresa, dopo essere passati in vantaggio riescono a pareggiare, ma non riescono a trovare lo spunto finale, anche se un po’ di sfortuna, o imprecisione, ha fatto sì che che non arrivassero i tre punti. Adesso c’è la sosta, si torna in campo il 25 novembre nella partita contro il Venezia.

Tabellini

U.S. Lecce: 30 Falcone, 4 Gaspar, 6 Baschirotto ©, 8 Rafia, 9 Krstović, 10 Oudin (15 st Sansone), 12 Guilbert (33 st Rebic), 13 Dorgu, 20 Ramadani (15 st Koulibaly), 22 Banda (20 pt Pierotti), 25 Gallo. A disposizione: 1 Früchtl, 32 Samooja, 98 Borbei, 2 Pelmard, 3 Rebić, 7 Morente, 11 Sansone, 19 Jean, McJannet, 29 Coulibaly, 50 Pierotti, 77 Kaba. Allenatore: Luca Gotti

Empoli F.C.: 23 Vasquez, 2 Goglichidze (16 st De Sciglio), 6 Henderson, 9 Pellegri (22 st Solbakken), 11 Gyasi, 13 Cacace 35 st Sambia), 21 Viti, 29 Colombo, 32 Haas, 34 Ismajli ©, 93 Maleh (35 st Ekong). A disposizione: 12 Seghetti, 98 Brancolini, 3 Pezzella, 7 Sambia, 17 Solbakken, 19 Ekong, 22 De Sciglio, 35 Marianucci, 90 Konate. Allenatore: Roberto D’Aversa

Arbitro: Juan Luca Sacchi sez. di Macerata Assistenti: Pietro Dei Giudici sez. di Latina – Giuseppe Perrotti sez. di Campobasso IV Ufficiale: Francesco Cosso sez. di Reggio Calabria VAR: Lorenzo Maggioni sez. di Lecco AVAR: Federico La Penna sez. di Roma 1

Marcatori: 33 pt Pellegri (E) 32 st Pierotti (L)

Note: ammoniti 45+1 Cacace (E) 7 st Pellegri (E) 39 st Henderson (L) spettatori 23.907 incasso 365.282,67 angoli 4-4 recupero 2 pt 5 st.