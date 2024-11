Le pagelle di Lecce-Empoli. I giallorossi si accontentano di 30′, la rinascita viene dalla panchina

Il Lecce di Gotti, preoccupante e fastidioso per 60′, rinasce nell’ ultima mezz’ora e si salva dal baratro della sconfitta contro l’Empoli di Mister Roberto D’Aversa passato in vantaggio con Pellegri e raggiunto nel finale da Pierotti.

La svolta viene dalla panchina grazie all’ ingresso di Nicola Sansone che dal 60′ trasforma i giallorossi, tirandoli fuori dalla sabbia mobile della paura che li aveva attanagliati per tutto il match (leggi la cronaca e i tabellini della partita).

Insufficiente la prova di Oudin, sotto tono Dorgu, volenteroso (ma nulla di più…) Krstovic, decisivo Pierotti.

La difesa, come spesso succede, è il reparto migliore ma pesa l’errore di Rafia sul gol dell’ ex enfant prodige Pellegri.

Le pagelle

Falcone: 6

Guilbert: 5,5

dal 78′ Rebic: s.v.

Gaspar: 6,5

Baschirotto: 6,5

Gallo: 6,5

Oudin: 5

dal 60′ Sansone: 7

Ramadani: 6

dal 60′ Coulibaly: 6,5

Rafia: 6

Dorgu: 6

Krstovic: 6

Banda: s.v.

dal 20′ Pierotti: 7