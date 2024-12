Il Lecce sfida la Lazio dell’ex Baroni, confermato Berisha dall’inizio. Le probabili formazioni

Dopo la vittoria nel lunch match di domenica scorsa contro il Monza, successo che ha consentito di allungare in classifica proprio nei confronti della compagine brianzola e del Venezia, ancora poche ore e i giallorossi scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, nella sfida che li vedrà opposti alla Lazio allenata dall’ex Marco Baroni.

Capitan Baschirotto e compagni si troveranno di fronte un avversario ferito, reduce dalla goleada casalinga subita a opera dei Campioni d’Italia dell’Inter.

Qui Lecce

Mister Marco Giampaolo, si vede costretto ancora a fare a meno di Gallo, Banda e Gaspar, ma l’infermeria, piano piano, inizia a svuotarsi: tra i convocati, infatti, ci sono anche Bonifazi e Pierret. Per quel che riguarda lo schieramento iniziale, l’allenatore abruzzese ha confermato la presenza di Berisha dall’inizio, ma anche gli altri interpreti dovrebbero essere gli stessi di quelli visti all’opera contro la squadra di Alessandro Nesta.

Qui Lazio

Tra i biancazzurri torna Lazzari a destra. Al centro della difesa sia Gila che Gigot sono recuperati, così come Romagnoli, out, invece, Vecino. In attacco si rivede il doppio centravanti con Dia dietro Castellanos.

Probabili formazioni

LECCE: (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu; Coulibaly, Berisha, Rafia; Pierotti, Krstovic, Morente

LAZIO: (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos

Arbitro: Manganiello di Pinerolo

Calcio d’inizio alle 20.45, diretta della partita su Sky e Dazn