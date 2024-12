Il Lecce non sbaglia lo scontro salvezza contro il Monza, le interviste del post gara

I giallorossi non sbagliano l’ennesimo scontro diretto della stagione e battono il Monza, aggiudicandosi una sfida importantissima, anche dal punto di vista mentale, visto l’importanza della posta in gioco.

“Ho sbaglio un rigore, poi ho segnato un gol importante per fare tre punti, adesso abbiamo la Lazio e poi il Como”, ha affermato Nikola Krstovic.

“Il mister vuole che giochiamo tutti, a partire dal portiere e noi ci alleniamo molto per farlo. Pierotti ha fatto una grande partita, lui ha vinto il duello con l’avversario e mi ha servito il pallone per il gol. Spero di segnare più di dieci gol in questa stagione. Dobbiamo restare calmi, migliorare giorno dopo giorno, crescere e raggiungere la salvezza”.

“Non do mai niente per scontato, non si arriva mai ad avere certezze. Abbiamo fatto tre punti pesanti, ma bisogna vincere altre gare per raggiungere l’obiettivo, poi le sorprese sono sempre dietro l’angolo, stasera si va a casa, si riposa e poi si riprende domani”, sono state le parole di Giampaolo.

“Ho detto ai calciatori che bisogna giocare scontri diretti e gare contro le prime in classifica, amichevoli non ce ne sono e bisogna essere forti mentalmente. Poi si può anche perdere, ma bisogna giocare. Oggi Krstovic e Dorgu sono stati bravi a riprendersi dopo gli errori e ricominciare a giocare. Penso che la salvezza si conquisti qui in casa, il pubblico spinge e l’adrenalina di sente ed è un valore che non dobbiamo disperdere. Nella ripresa abbiamo subito, perché nel primo tempo abbiamo speso tanto, ma poi anche perché il Monza è cresciuto e abbiamo sofferto, ma i ragazzi sono stati bravi a non mollare e a lottare con spirito ed energie residue. Berisha ho detto che è un calciatore completo e deve giocare, quando dico che la fase difensiva si fa con tutti mi riferisco al fatto che ogni giocatore deve essere in grado di tenere palla. Le decisioni le prendo dal punto di vista della funzionalità. Koulibali è un ragazzo che dà sempre grande disponibilità, non so neanche che voce abbia perché è un silenzioso, ma un silenzioso che lavora. Sono contento dell’atteggiamento e dell’impegno della squadra”.

A poi parlato il Capitano del Monza Luca Caldirola: “Questa è una sconfitta pesante, l’avevamo preparata in maniera diversa, abbiamo fatto una brutta gara e meritato di perdere, l’umore non è dei migliori, ma bisogna continuare a lavorare. Non mi spiego l’atteggiamento dei primi 20 minuti, il carattere doveva essere diverso e non mi spiego come mai abbiamo interpretato la gara in questo modo. Siamo noi che andiamo in campo, non vedo colpe del mister, siamo sempre stati in partita in tutte le sfide. Oggi, invece, è andata in questo modo e da domani torneremo a lavorare per uscire da questa situazione, perché abbiamo le qualità per farlo. Non credo ci sia paura, ma le partite passano, i punti anche e noi siamo in fondo e dobbiamo dimostrare sul campo quanto valiamo”.

Ultimo a presentarsi in sala stampa l’allenatore dei brianzoli Alessandro Nesta: “Oggi siamo andati sotto dopo pochi minuti e siamo e abbiamo traballato. Dobbiamo ritrovare compattezza e non spaventarci, la classifica è quella che è e per uscire da questa zona bisogna essere tranquilli e non frenetici. Bisogna essere consapevoli, ma non avere paura. Mi rimprovero tante cose e ho tante colpe, come per esempio l’approccio di oggi, magari mi è sfuggita qualcosa. Fa piacere che la società continui a puntare su di me, probabilmente credono in quello che si vede ogni tanto e devo fare di tutto per cambiare la situazione, bisogna non perdere coraggio ed è quello che chiedo ai miei ragazzi. Sia per il primo che per il secondo gol bisognava leggere la situazione, a volte abbiamo letture particolari, dobbiamo lavorare ancora sulla solidità difensiva, ma fare anche di più in attacco. Il Lecce forse è meno tecnico delle altre squadre che lottano per la salvezza, ma è molto fisico. Mi aspettavo la fisicità e sul primo gol abbiamo sbagliato noi, per quel che riguarda i rigori non giudico perché ero in una posizione da cui non si poteva capire”.