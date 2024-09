Giallorossi alla ricerca della continuità contro il Parma, le probabili formazioni

Dopo la bella prestazione messa in campo allo stadio “Olimpico Grande Torino”, conclusa con un pareggio non senza rammarico per le numerosi occasioni da gol create e non concretizzate, ancora poche ore e i giallorossi scenderanno sul terreno di gioco del “Via del Mare”, nella sfida che li vedrà opposti al Parma.

Contro la formazione ducale, partita molto bene, ma reduce da due sconfitte di fila, capitan Baschirotto e compagni cercheranno di dare continuità alle ultime due buone gare e approfittare delle sconfitte di ieri del Verona contro il Toro e del Cagliari con l’Empoli del’ex allenatore dei salentini Roberto D’Aversa.

Qui Lecce

In occasione della sfida con i ducali, mister Luca Gotti ritrova Dorgu e Banda, ma solo il primo dovrebbe far parte della partita dall’inizio, in mediana potrebbe vedersi dal primo Coulibaly, mentre,dietro le punte, Oudin giocherà al posto di Berisha non disponibile e la conferma di Rebic.

Qui Parma

Fabio Pecchia non potrà contare sullo squalificato Keita e sugli Benedyczak, Kowalski e Valeri, mentre, l’ex Almqvist dovrebbe accomodarsi in panchina.

Le probabili formazioni

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Dorgu, Oudin, Rebic; Krstovic. Allenatore: Gotti

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Balogh, Circati, Valenti; Hernani, Bernabè; Man, Sohm, Cancellieri; Bonny. Allenatore: Pecchia

Arbitro: Guida di Torre Annunziata

Calcio d’inzio alle 20.45. diretta della partita su Sky e Dazn