Lecce-Parma 2-2, salentini buttano al vento la vittoria nel recupero. Krstovic delizia e croce

Finisce con un pareggio per 2-2 tra Lecce e Parma. I salentini in vantaggio di due reti si fanno rimontare nel recupero e gettano al vento i tre punti. Di Dorgu, Krstovic, Almqvist e Hainaut i gol (leggi le pagelle del Lecce).

Dare continuità agli ultimi due risultati positivi e approfittare delle sconfitte interne di Hellas Verona e Cagliari, per aumentare i distacco in classifica e allungare sulle dirette inseguitrici.

Sono state le motivazioni con cui questa sera i giallorossi sono scesi sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, nella sfida che li ha visti opposti al Parma, formazione che ha iniziato molto bene il Campionato, ma reduce, anche a causa di qualche episodio sfortunato, da due sconfitte di fila.

In occasione della gara contro la compagine ducale, mister Luca Gotti, ha recuperato Dorgu, ma è stato costretto a fare a meno di Berisha, che nell’allenamento di rifinitura di ieri ha rimediato una elongazione del retto femorale della coscia destra; al suo posto, quindi, conferma per Rebic, ma nel ruolo di sottopunta a completare il reparto, Dorgu al posto eMorente. Davanti alla difesa, poi, altra novità, l’impiego di Coulibaly dall’inizio.

La formazione iniziale

Il Lecce, si è quindi schierato con il consueto 4-2-3-1 con: Falcone tra i pali; difesa composta da Guilbert, Baschirotto, Gaspar e Gallo; Coulibaly e Ramadani davanti al reparto arretrato; Morente, Rebic e Dorgu davanti all’unica punta Krstovic

Il primo tempo

Al 14mo giallorossi pericolosissimi. Trascorre un minuto e Dorgu Recupera palla e passa a Krstovic, che tira, ma manda fuori. il gol, però, sarebbe stato annullato per una posizione di fuorigioco. Al 15mo il rasoterra da fuori di Mihaila viene parato da Falcone. Al 19mo l’estremo dei salentini si oppone di piede alla girata di Bonny. Al 22mo il portiere dei salentini si distende sul tiro di Man. Al 28mo ripartenza del Lecce, la palla arriva a Krstovic che entra in area, si accentra, e tira, ma la sfera va a lato. Al 30mo Ramadani tenta da fuori, ma la sfera è facile preda di Suzuki.

Giallorossi in vantaggio

Al 32mo i padroni di casa vanno in gol. Ramadani ‘imbuca’ Dorgu, l’esterno danese brucia tutti, si presenta solo davanti al portiere che trafigge con un rasoterra.

Al 39mo Hernani prova da fuori, ma la palla sfila a lato. Al 42mo il ‘collo’ dal limite di Guibert va alto. Al secondo minuto di recupero il 30 giallorosso si oppone alla girata di Man.

Il secondo tempo

Nella ripresa i salentini scendono in campo con lo stesso undici visto all’opera nella prima frazione.

Giallorossi in dieci

Al secondo minuto di gioco i giallorossi rimangono in inferiorità numerica. Guilbert a palla lontana dà una manata a Cancellieri e il sig. Guida gli mostra il cartellino rosso.

La successiva punizione dal limite di Mihaila termina alta. Al settimo la punizione dal limite di Hernani si infrange sulla barriera.

Parità numerica

Al 13mo si ristabilisce la parità numerica. Ripartenza giallorossa, Dorgu supera tutti, ma prima di entrare in area di rigore, da ultimo uomo viene ‘abbattuto’ da Cancellieri e, anche in questo caso, il direttore di gara estrae il rosso diretto.

Raddoppio salentino

Della conseguente punizione dal limite si incarica Krstovic che prede la mira e con una botta di destro trafigge Suzuki peer la seconda volta.

Al 19mo, Falcone si oppone con i pugni alla botta di Man. Al 31mo Banda serve Krstovic, la punta montenegrina controlla, si gira e tira, ma la sfera va fuori. Al 32mo batti e ribatti in area giallorossa, la palla arriva ad Anas che tira a due passi da Falcone, ma il portiere capitolino compie un miracolo e salva. Al 36mo il ancora 30 giallorosso si oppone a Man Al 37mo ripartenza salentina, la palla arriva a Banda che entra in area e tira, ma la sfera termina di poco a lato. Al 38mo gialloblù pericolosissimi. Corner per i ducali, Bonny di piatto calcia a botta sicura, ma ancora una volta Falcone compie un miracolo.

Ducali in gol

Al terzo minuto di recupero, gli ospiti accorciano le distanze. Batti e ribatti in area giallorossa, la sfera arriva all’ex Almqvist che questa volta trafigge Falcone.

Pareggio ospite

Al quinto minuto di recupero i ducali pareggiano. Corner per i gialloblù, la palla arriva a Hainaut che di testa batte per la seconda volta l’estremo dei salentini.

Una vittoria buttata al vento. In vantaggio di due gol i salentini non mantengono i nervi saldi e si fanno rimontare negli ultimi tre minuti di recupero. A incidente anche l’errore di Krstovic, che a un minuto dalla fine, solo davanti a Suzuki, invece di perdere tempo, ha preferito tirare e consentire la ripartenza agli ospiti. Venerdì sera si torna in campo contro il Milan a “San Siro”.

Tabellini

U.S. Lecce: 30 Falcone, 3 Rebić (19 st Banda), 4 Gaspar, 6 Baschirotto ©, 7 Morente (30 st Pierotti), 9 Krstović, 12 Guilbert, 13 Dorgu, 20 Ramadani (30 st Rafia), 25 Gallo (39 st Perlmard), 29 Coulibaly (19 st Pierret). A disposizione: 1 Früchtl, 32 Samooja, 98 Borbei, 2 Pelmard, 8 Rafia, 10 Oudin, 19 Jean, 21 Bonifazi, 22 Banda, 23 Burnete, 27 McJannet, 36 Marchwiński, 40 Hasa, 50 Pierotti, 75 Pierret. Allenatore: Luca Gotti

Parma Calcio: 31 Suzuki, 3 Osorio, 4 Balogh, 10 Bernabé, 13 Bonny, 15 Del Prato ©, 19 Sohm (37 pt Cacellieri), 26 W.Coulibaly, 27 Hernani, (22 st Anas) 28 Mihăilă (20 st Almqvist), 98 Man. A disposizione: 1 Chichizola, 40 Corvi, 5 Valenti, 11 Almqvist, 20 Hainaut, 22 Cancellieri, 23 Camara, 39 Circati, 46 Leoni, 61 Anas, 77 Di Chiara. Allenatore: Fabio Pecchia

Arbitro: Marco Guida sez. di Torre Annunziata Assistenti: Davide Imperiale sez. di Genova – Marco Ceolin sez. di Treviso IV Ufficiale: Francesco Cosso sez. di Reggio Calabria VAR: Paolo Mazzoleni sez. di Bergamo AVAR: Federico Dionisi sez. di L’Aquila

Marcatori: 32 pt Dorgu (L) 14 st Krstovic (L) 45+3 Almqvist (P) 45+5 Hainaut (P)

Note: prima del fischio d’inizio si è osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Totò Schillaci ammoniti 31 pt Ramadani (L) 6 st Dorgu (L) 9 st Gaspar (L) 39 st st Rafia (L)espulsi 2 st Guilbert (L) 13 st Cancellieri (P) spettatori 25.503 incasso 401.381,67. angoli 12-2 per il Parma recupero 2 pt 5 st.