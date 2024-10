Contro l’Hellas Lecce alla prova del nove, le probabili formazioni

Dopo la sconfitta di misura a opera del Napoli, dove sembra essersi ritrovato un barlume di gioco e soprattutto di carattere, ancora poche ore e i giallorossi scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, nella sfida dentro o fuori che li vedrà opposti all’Hellas Verona.

Entrambe le compagini vengono dagli ultimi due turni nei quali hanno incassato caterve di gol, 7 i salentini, ben nove, invece, gli scaligeri, con la differenza che i primi sono ultimi in classifica con soli 5 punti, mentre, i secondi, sono al momento fuori dalla zona retrocessione con 9 lunghezze.

Qui Lecce

Mister Luca Gotti si vede costretto a fare i conti con un’infermeria piena, ma recupera Gallo che ha scontato il turno di squalifica, quindi, l’esterno di difesa siciliano tornerà a occupare la sua zona di campo, con Dorgu in avanti, per il resto, Rafia dovrebbe essere confermato in mediana. Ancora panchina per Rebic.

Qui Verona

Paolo Zanetti dovrebbe giocare dal primo minuto con Lazovic e Tengstedt, a riposo contro l’Atalanta e potrebbe rientrare Kastanos dall’inizio

Probabili formazioni

LECCE (4-3.3): Falcone; Pelmard, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Rafia; Dorgu, Krstovic, Banda. All. Gotti

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Ghilardi, Magnani, Bradaric; Belahyane, Duda; Suslov, Kastanos, Lazovic; Tengstedt. All. Zanetti

Arbitro: Mariani di Aprilia

Calcio d’inizio alle 18.30, diretta della gara su Dazn