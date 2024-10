Napoli-Lecce 1-0, giallorossi resistono per più di un tempo ma arriva un’altra sconfitta. Ci pensa Di Lorenzo

Termina 1-0 per i padroni di casa la sfida tra Napoli e Lecce. I giallorossi resistono per più di un tempo, ma poi incassano la rete di Di Lorenzo e incassano la quarta sconfitta di fila.

Dopo la cocente umiliazione di domenica scorsa contro la Fiorentina, nel pomeriggio di oggi i giallorossi sono scesi sul terreno di gioco dello stadio “San Paolo-Diego Armando Maradona”, nella sfida che li ha visti opposti al Napoli.

La compagnie salentina veniva da tre prestazioni pessime, culminate con la figuraccia contro la squadra viola che le ha rifilato sei gol, mentre gli avversari, primi in classifica, hanno cercato di proseguire nella striscia positiva per rafforzare il primato.

In casa giallorossa, Gotti è partito alla volta della Campania con solo quattro difensori. Con Gallo squalificato, Dorgu è tornato all’antico nel ruolo di esterno sinistro di difesa, con Guilbert infortunato ha giocato Pelmard sulla destra; Koulibaly torna dall’inizio al fianco di Ramadani, mentre, in mediana, occasione dal primo minuto per Pierret con Banda che parte titolare

La formazione iniziale

Il Lecce si è quindi schierato con un 4-3-1-2 con: Falcone tra i pali; difesa composta da Pelmard, Gaspar, Baschirotto e Dorgu; Coulibaly e Ramadani davanti al reparto arretrato; Pierotti, Rafia e Banda alle spalle dell’unica punta Krstovic

Il primo tempo

Il primo tiro della gara è a opera dei padroni di casa con Ngonge al 14 ma Falcone blocca. Due minuti più tardi ci prova Dorgu, ma la sfera termina alta. Al 24mo il piatto di è debole e l’estremo dei giallorossi para in tuffo. Trascorrono due minuti e i partenopei vanno in gol. Colpo di testa di Neres, Falcone para, ma la sfera termina sui piedi di Di Lorenzo che insacca, ma il direttore di gara annulla per un offside proprio del capitano azzurro. Al 29mo l’inzuccata di McTominay va sopra la traversa. Al 32mo lo scozzese calcia, ma anche in questo caso il portiere dei salentini para. Al 34mo i salentini vanno vicini al vantaggio, colpo di testa di Baschirotto, Meret para, la palla termina sui piedi di Gaspar che calcia, ma sulla linea salva Gilmour. Al 42mo Ngonge si accentra e tira, ma ancora una volta Falcone salva con i pugni.

Il secondo tempo

Nella ripresa i giallorossi sono scesi in campo con lo stesso undici visto nella prima frazione.

Al 54mo azzurri pericolosi. McTominay fa da sponda per Lukaku, ma l’attaccante belga da buona posizione manda alle stelle. al 68mo salentini ancora pericolosi. Cross di Banda, Buongiorno anticipa il suo portiere e mette in angolo rischiando. Al 69mo doppia sostituzione per Gotti, fuori Rafia e Banda e dentro, rispettivamente, Pierret e Sansone.

Napoli in gol

Al 73mo i padroni di gara vanno in vantaggio. McTominay colpisce di testa, Falcone respinge male, sulla sfera si fionda Di Lorenzo che mette in rete. Questa volta il gol del capitano azzurro viene convalidato.

Al 77mo nuovo cambio tra i giallorossi, fuori Coulibaly e dentro Rebic. Al 79mo Krstovic ci prova da trenta metri, ma la palla termina di poco a lato. All’83mo Oudin prende il posto di Pierotti. All’88mo punizione dal limite per i salentini, Oudin si incarica del tiro, la palla sbatte contro la barriera e termina sui piedi di Dorgu che manda fuori.

Si aspettava un’altra imbarcata, ma questa volta i giallorossi riescono a tenere botta fino a meno di venti minuti dalla fine, ma, nonostante ciò, cambia poco e arriva la quarta sconfitta di fila. La compagine salentina è riuscita a fare una buona partita contro la capolista, anche creando alcuni grattacapi, ma alla fine al qualità dell’avversario e un episodio hanno spianato la strada ai padroni di casa. Martedì si torna in campo nella sfida dentro/fuori con l’Hellas Verona.