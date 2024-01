Al “Via del Mare” arriva una Juventus in piena forma, le probabili formazioni

Dopo la sconfitta con tanto rammarico – a causa delle occasioni sprecate – contro la Lazio, ancora poche ore e nel match serale della domenica i giallorossi scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, nella sfida che li vedrà opposti alla Juventus.

Dopo quello in casa capitolina, un altro incontro molto impegnativo per gli uomini di mister Roberto D’Aversa che dovranno affrontare un avversario in grande forma, reduce da 13 risultati utili di fila in Campionato e in piena corsa per la conquista dello Scudetto.

Qui Lecce

In occasione della gara contro gli uomini di Allegri, il tecnico dei salentini si vede costretto a fare a meno ancora dei nazionali impegnati in Coppa d’Africa, ma recupera Sansone e convoca il nuovo acquisto Santiago Pierotti. Molto difficilmente, però, si potranno vedere partire dall’inizio, quindi spazio allo stesso undici visto all’opera con i biancazzurri.

Qui Juventus

Al tecnico livornese mancheranno Rabiot e Chiesa, che dovrebbero essere sostituiti da Miretti e Yildiz. In difesa torna Gatti , così come McKennie a centrocampo.

Probabili formazioni

LECCE (4-3-3): falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Taouba, Ramadani, Gonzalez; Almqvist, Krstovic; Oudin.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Vlahovic, Yildiz.

Arbitro: Doveri di Roma 1

Calcio d’inizio ore 20.45. Diretta su Dazn