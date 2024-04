Lecce all’esame Milan, parla Gotti. I convocati per la sfida con i rossoneri

A parte gli infortunati, sono stati convocati tutti. Rientrato l’allarme Falcone che in settimana si era fermato.

Ci sono tutti, l’allarme Falcone, dopo un giorno nel quale il portierone non si è allenato è rientrato; Banda, poi, ha pienamente recuperato e si vedrà domani se partirà dall’inizio.

Poco più di 24 ore e i giallorossi di mister Luca Gotti scenderanno in campo nella sfida che li vedrà opposti al Milan.

“Sarà una gara difficile come tutte le altre, il Milan è una squadra di alta classifica ed è in un ottimo momento. Ha caratteristiche diverse rispetto alla Roma, gestisce il campo differentemente e dovremo cambiare qualche cosa rispetto all’ultima partita”, ha affermato l’allenatore nella consueta conferenza stampa pre-gara.

“Siamo una squadra che si allena con molta intensità, non solo chi è sceso in campo, ma in tanti mi danno segnali. A Salerno la squadra dal punto di vista della quantità ha corso per 126 km, con la Roma 119, questo sta a significare che abbiamo fatto tanta fatica con la Salernitana senza fare una grande prestazione.

Cerco di non fissarmi sulla schematicità, sono capitate due gare in cui ho cambiato per le caratteristiche degli avversari.

Gonzalez è la classica mezz’ala, devo tenere in conto le caratteristiche dei singoli e sfruttarle al meglio nel corso delle partite.

Domani saranno importanti le misure della squadra, l’avversario ha momenti in cui mette in difficoltà tutti e noi dovremo avere la capacità di stare all’interno della gara e reagire.

Con i capitolini abbiamo dimostrato attenzione e ci sono state poche palle inattive, a ogni modo c’è stata qualche disattenzione che dobbiamo migliorare.

Banda ha fatto una settimana intera senza saltare un allenamento ed è a disposizione come gli altri.

Ci sono calciatori che possono giocare solo in una zona del campo e avere attaccanti esterni che possono scambiare la posizione è una fortuna, il Milan ha esterni che cambiano molto e bisogna cercare di difenderci di squadra, quello che ci aiuterà di più nel corso della sfida lo si deciderà durante la partita.

De Rossi non aveva casistica sul Lecce allenato da me, Pioli ha meno bisogno di vedere queste gare, perché avendoci giocato tante volte a un’idea di base di che squadra si troverà di fronte.

La precisione non può essere cambiata in tempo breve, il Lecce ha alcuni parametri buoni ed è 20mo su altri, la precisione sui tiri riguarda questo ultimo dato.

Dorgu e Udogie hanno alcune caratteristiche in comune. Quest’ultimo l’ho avuto in ritiro e l’ho conosciuto meglio, poi l’ho messo subito in campo. Hanno entrambi un gran motore e gestione della palla, affrontano le problematiche in maniera differente, ma hanno entrambi un grandissimo potenziale”.

I convocati

Intanto il tecnico ha convocato 22 calciatori per la sfida contro i rossoneri, questo l’elenco:

Portieri

Brancolini, Falcone, Samoja

Difensori

Baschirotto, Dorgu, Gallo, Gendrey, Pongracic, Touba, Venuti

Centrocampisti

Berisha, Blin, Gonzalez, Oudin, Rafia, Ramadani

Attaccanti

Amqvist, Banda, Krstovic, Piccoli, Pierotti, Sansone