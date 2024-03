Salernitana-Lecce 0-1, giallorossi tornano al successo e rifiatano. Basta l’autogol di Gyomber

Termina 1-0 per il Lecce lo scontro salvezza con la Salernitana, buona la prima di Luca Gotti sulla panchina dei salentini ai quali basta l’autorete di Gyomber (le pagelle).

Dopo la sconfitta di Verona, tre giorni di discussioni, l’esonero di mister Roberto D’Aversa – non per motivi tecnici, ma per quanto accaduto al termine della partita – e l’arrivo del nuovo allenatore Luca Gotti, questo pomeriggio i giallorossi sono scesi sul terreno di gioco dello stadio “Arechi”, nella sfida che li ha visti opposti alla Salernitana dell’ex Fabio Liverani.

Le due compagini sono arrivate alla partita con il morale molto basso, i padroni di casa a causa dell’ultimo posto in classifica che li vede, salvo una rimonta difficile ma non impossibile, già retrocessi e i salentini a causa dello stop interno, che li ha inesorabilmente avvicinati al terz’ultimo posto in classifica.

In occasione della sua prima uscita sulla panchina, l’allenatore veneto è stato costretto a fare a meno di Banda fermato da una distorsione al ginocchio, anche se non avrebbe potuto giocare lo stesso a causa della squalifica. Per quel che riguarda lo schieramento iniziale, però, ha compiuto una sorta di rivoluzione, perché, ha confermato sì il modulo, ma ha schierato Krstovic e Piccoli insieme con il calciatore scuola Atalanta da agire da esterno.

La formazione inziale

Il Lecce si è quindi schierato con un 4-3-3 con: Falcone tra i pali; difesa composta da Gendrey, Pongracic, Baschirotto e Gallo; , Blin, Ramadani e Oudin in mediana; Almqvist, Krstovic e Piccoli a comporre il tridente d’attacco.

Il primo tempo

Il primo tiro della gara è dei padroni di casa con Tchaouna che manda alto. All’11mo il colpo di tacco di Candreva viene respinto da Falcone. Al 14mo Basic mette dentro per Tchaouna che tira al volo e anche questa volta l’estremo dei salentini respinge. Al 15mo si fa vedere per la prima volta il Lecce con il tiro di Piccoli fuori di molto.

Giallorossi in vantaggio

Al 18mo la squadra salentina va in vantaggio alla prima occasione. Gendrey prende palla e crossa, Pirola anticipa Krstovic, la palla arriva ad Almqvist che tira in maniera sporca, ma il tiro si rivela rimpalla sulla prima sui piedi della punta montenegrina e poi su Gyomber trafigge il suo portiere

Al 21mo Pirola manda alto di testa. Al 24mo ci prova ancora Tchaouna al volo, ma anche questa volta il portiere giallorosso si oppone. Al 28mo Oudin da fuori manda alle stelle. Al 30mo cross di Gallo per Almqvist, ma il tiro è debole e Costil para senza problemi, lo svedese ci riprova due minuti dopo, ma anche questa volta debolmente. Al 34mo la punizione dal limite di Basic va fuori. Al 42mo Salernitana pericolosa, batti e ribatti in area giallorossa, Manolas di testa serve Maggiore, ma Falcone riesce a opporsi.

Il secondo tempo

Nella ripresa i giallorossi scendono in campo con una sostituzione tra le proprie file, esce Remì Oudin ed entra Patrik Dorgu.

Al 47mo il colpo di testa del solito Tchaouna va alto. Al 49mo il diagonale di Piccoli viene parato dall’estremo dei granata. Al 53mo il pallonetto di Almqvist va alto. al 62mo il portiere dei salentini para su Candreva. Al 63mo il colpo di testa del nuovo entrato Dorgu va alle stelle. Al 69mo Dorgu serve Krstovic che spara alto. Al 71mo Sansone prende il posto di Gallo. Al 76mo nuovo pericolo per il Lecce, Bradaric calcia dal limite, la palla rimbalza davanti a Falcone che conserva la lucidità e riesce a respingere. Al 78mo, terzo cambio tra i salentini, fuori Krstovic e dentro Gonzalez. Al 90mo Venuti prende il posto di Gendrey. Al 91mo Manolas manda sopra il montante.

Il nuovo Lecce di Luca Gotti, soffre con l’ultima in classifica, ma riesce a portare a casa la vittoria, risalire la china e in attesa delle gare di Verona, Frosinone e Sassuolo, si porta a +4 dal terzultimo posto. Adesso arriva la pausa per gli impegni della Nazionale, periodo che i calciatori potranno utilizzare per conoscere meglio i dettami del nuovo allenatore. Si torna in campo l’1 aprile nella sfida casalinga con la Roma.