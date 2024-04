Lecce, la vigilia di Gotti per la gara con il Sassuolo. I convocati

Mancheranno Almqvist, squalificato; Banda, per lui stagione finita a causa di un infortunio al ginocchio e Ramadani, fermato da una faringite, quindi, per Luca Gotti scelte quasi obbligate.

Poco più meno di 24 ore e i giallorossi scenderanno sul terreno di gioco del “Mapei Stadium”, che li vedrà opposti nella sfida salvezza, la seconda di fila, al Sassuolo.

“Non so se sia l’ultima spiaggia per il Sassuolo la partita di domani, mi occupo, però, solo di quello che dovremo fare noi”

“Non ci sarà Ramadani, ma abbiamo diverse soluzioni a disposizione, decideremo se continuare come nelle scorse gare o, anche nel corso della partita, se tornare a tre.

Il Sassuolo dispone di qualità, ha capacità di palleggio e calciatori che vanno difesi da squadra.

Dorgu, lo abbiamo detto in più occasioni, non ha problemi a fare la mezz’ala, ma ho centrocampisti di professione e cercherò di mettere i calciatori a loro agio.

Dispiace non avere a disposizione Banda, che fin dall’inizio del campionato è stato ritenuto un calciatore chiave, ma bisogna fare i conti con la realtà.

È tutta la settimana che incontro persone che mi hanno detto che saranno a Reggio Emilia, anche dai paesi, è qualcosa di bello, ma questo fa sentire anche maggiore responsabilità.

In attacco dispongo di giocatori offensivi con caratteristiche diverse tra loro e cercherò di scegliere al meglio.

Tutte le nostre avversarie, Empoli a parte, la settimana scorsa hanno fatto risultato contro gradi avversari, ciò significa che le sette squadre che stanno lottando per la salvezza sono vive.

La quota salvezza dipende molto dagli scontri diretti e sono questi che determinano il raggiungimento dell’obiettivo, ma adesso sarebbe un errore pensare al numero di punti che servono, ma bisogna è necessario porre attenzione su ciò che bisognerà fare.

Oudin ha giocato spesso sulla fascia e penso che la sua valutazione di 15 milioni alcuni anni fa fosse da esterno. Ciò che determina le mie scelte e chi deve giocare contro chi.

Rafia con me non ha giocato un minuto con me, ma si sta allenando bene e non vedo l’ora di dargli ciò che si merita”.

I convocati

Intanto il tecnico ha convocato 20 calciatori per la sfida contro i neroverdi, questo l’elenco:

Portieri

Brancolini, Falcone, Samoja

Difensori

Baschirotto, Dorgu, Gallo, Gendrey, Pongracic, Touba, Venuti

Centrocampisti

Berisha, Blin, Gonzalez, Oudin, Rafia,

Attaccanti

Burnete, Krstovic, Piccoli, Pierotti, Sansone