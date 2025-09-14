Atalanta-Lecce 4-1, giallorossi durano poco più di 30 minuti, poi si sciolgono

Termina 4-1 per la compagine orobica la partita tra Atalanta e Lecce, con i salentini che incassano meritatamente quattro gol, non creano occasioni e segnano sì, ma solo quando i padroni di casa avevano mollato e con una prodezza che nulla ha a che fare con la costruzione del gioco.

Dopo la sconfitta interna a opera del Milan e la pausa per le nazionali, che ha consentito di conoscere meglio i nuovi calciatori, questo pomeriggio i giallorossi sono stati impegnati sul terreno di gioco del “New Balance Stadium”, nella sfida che li ha visti opposti all’Atalanta.

Una gara molto particolare quella contro gli orobici. Poco meno di cinque mesi fa, infatti, alla vigilia della sfida con i nerazzurri, mori improvvisamente nel ritiro di Coccaglio, lo storico fisioterapista Graziano Fiorita, una figura importante con oltre venti anni di dedizione spesi per il club salentino.

Entrambe le formazioni erano alla ricerca del primo successo in campionato, con i padroni di casa che avevano racimolato solo due pareggi e con gli ospiti che reduci, ripetiamo, dallo stop interno con il ‘Diavolo’.

Mister Eusebio di Francesco a dovuto fare a meno di Kaba e Pierret, ma nella consueta conferenza stampa pre-gara, ha annunciato novità. ed è stato di parola, sono partiti dall’inizio, infatti Kouassi, Siebert, Sala, Sottil e Stulic.

La formazione iniziale

il Lecce si è quindi schierato con il consueto 4-3-3 con Falcone tra i pali; difesa composta da Kouassi, Siebert, Gaspar, e Gallo; Sala, Coulibaly e Ramadani in mediana; Morente, Stulic e Sottil a comporre il tridente d’attacco

Il primo tempo

Il primo tiro della gara è di Ramadani al quarto, con la palla che termina alta. Al settimo Scalvini mura la botta di Stulic e due minuti dopo, Gaspar di testa manda fuori. Al 24mo l’attaccante serbo dei salentini manda alto. Al 26mo Carnesecchi devia in corner il tiro di Sottil, l’estremo degli orobici si oppone qualche minuto dopo a quello di Morente.

Atalanta in vantaggio