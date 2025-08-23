Si alza il sipario sulla Serie A, Lecce di Scena a Genova. Le probabili formazioni

Terminato il ritiro precampionato, superato il primo turno di Coppa Italia e con un mercato ancora incompleto, che nelle ultime ora ha ‘regalato’ a mister Eusebio Di Francesco il difensore centrale Siebert – in sostituzione di Baschirotto – e il centrocampista Sala, ma che ancora attende l’arrivo della prima punta che dovrà prendere il posto di Krstovic, ceduto all’Atalanta, ancora poche ore e prenderà il via il Campionato di Serie A 2025/2026.

Saranno proprio i giallorossi a inaugurare la prima giornata, con la sfida che li vedrà opposti, allo stadio “Marassi” al Genoa.

Qui Lecce

In occasione della partita contro il Grifone, il tecnico dei salentini, si vede costretto a compiere alcune scelte obbligate. Siebert è sì stato convocato, ma non partirà dall’inizio, quindi, a fare coppia con Gaspar al centro della difesa ci sarà Tiago Gabriel; ma è in attacco che ci riscontrano i problemi maggiori. In attesa dell’arrivo del centravanti, il peso dell’attacco sarà sulle spalle del 17enne Camarda e per quanto riguarda gli esterni, vista la squalifica di Pierotti, spazio a N’Dri e Morente

Qui Genoa

Mister Patrick Viera, dovrebbe schierare Leali tra i Pali, leggermente favorito su Siegris; in mediana spazio a Frendrup, mentre, l’attacco sarà guidato dall’unica punta Lorenzo Colombo, ex giallorosso.

Probabili formazioni

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Vasquez, Ostigaard, Martin; Masini, Frenderup; Stanciu, Carboni, Gronbaek; Colombo

LECCE: (4-3-3): Falcone; Kouassi, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; N’Dri, Camarda, Morente.

Arbitro: Massa di Imperia

Calcio d’inizio alle 18.30; diretta della partita su Dazn