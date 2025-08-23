Genoa-Lecce 0-0, per i giallorossi un buon pari alla prima. Super Falcone salva il risultato

Poche emozioni allo stadio “Marassi”, buona prestazione dei salentini, soprattutto nella prima frazione. Venerdì c’è il Milan

Terminato il ritiro precampionato, superato il primo turno di Coppa Italia e con un mercato ancora incompleto, che nelle ultime ora ha ‘regalato’ a mister Eusebio Di Francesco il difensore centrale Siebert – in sostituzione di Baschirotto – e il centrocampista Sala, ma che ancora attende l’arrivo della prima punta che dovrà prendere il posto di Krstovic, ceduto all’Atalanta, questo pomeriggio ha preso il via il Campionato di Serie A 2025/2026.

Sono stati proprio i giallorossi a inaugurare la prima giornata, con la sfida che li ha visti opposti, allo stadio “Marassi” al Genoa.

In occasione della partita contro il Grifone, il tecnico dei salentini, si è visto costretto a compiere alcune scelte obbligate. Siebert è sì stato convocato, ma non è partito dall’inizio, quindi, a fare coppia con Gaspar al centro della difesa ci sarà Tiago Gabriel; ma è in attacco che si sono riscontrati i problemi maggiori. In attesa dell’arrivo del centravanti, il peso dell’attacco è stato sulle spalle del 17enne Camarda e per quanto riguarda gli esterni, vista la squalifica di Pierotti, spazio a Banda e Morente

La formazione iniziale

Il Lecce, si è quindi schierato con un 4-3-3 con: Falcone tra i pali; difesa composta da Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel e Gallo; Coulibaly, Ramadani e Berisha in mediana; Morente, Camarda e Banda a comporre il tridente d’attacco

Il primo tempo

I giallorossi partono forte, al quarto Camarda serve Morente che tira, la sfera, però è deviata in corner da Vasquez. Al 18mo, Falcone anticipa Martin. Al 26mo, il tiro di Berisha va fuori. Al 32mo il sinistro di Stanciu va alto. Al 42mo i padroni di casa vanno vicini al gol, Fendrup passa a Carboni che tira rasoterra, Falcone compie un miracolo e devia in corner. Sul calcio d’angolo la palla arriva a Stanciu che tira, ma il capitano dei salentini respinge ancora una volta.

Il secondo tempo

Nella ripresa i giallorossi sono scesi in campo con lo stesso undici visto nella prima frazione.

Al 57mo l’inzuccata di Morente termina alto. Al 58mo doppio cambio per il Lecce, fuori Berisha e Banda e dentro Kaba e Sottil. Al 65mo l’estremo giallorosso respinge il tiro di Martin. Al 68mo nuovo cambio per Di Francesco, fuori l’ammonito Veiga e dentro Kouassi. All’82mo pericolo per i giallorossi, Kaba compie un fallo al limite dell’area e il direttore di gara decreta la punizione, del tiro si incarica Stanciu, che manda sull’esterno della rete.

Non è stata una partita dalle forti emozioni e le occasioni vere e proprie le hanno avute i rossoblù, ma i giallorossi hanno tenuto botta, anzi, soprattutto nella prima frazione hanno fattoi la gara. Parte bene il nuovo torneo per i ragazzi di Di Francesco, in attesa della conclusione del mercato e, soprattutto di metabolizzare i carichi di lavoro e il gioco del nuovo tecnico. Venerdì si torna in campo, nella prima casalinga al “Via del Mare”, dove arriverà il Milan.

