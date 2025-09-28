Lecce-Bologna 2-2, giallorossi al cardiopalma raggiungono il pari con il cuore. Le pagelle

Termina 2-2 la sfida tra Lecce e Bologna, con i giallorossi che agguantano il pari a un minuto dal termine del recupero con Camarda.

Dopo la prestazione vergognosa vista martedì contro il Milan, che ha fatto seguito a quella della scorsa settimana con il Cagliari, ancora poche ore e i giallorossi di mister Di Francesco, sono tornati sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, nella sfida che li ha visti opposti al Bologna.

Contro la compagine felsinea i salentini hanno cercato di trovare la prima vittoria – difficile se non proprio impossibile – di una stagione che li ha visti fino a ora fare acqua da tutte le parti. La speranza è stata che si potesse finalmente arrivare il successo, anche se, da quello visto nella prime sei gare ufficiali, sembrerebbe che l’annata si possa concludere peggio di come è iniziata.

Il tecnico abruzzese non ha schierato dall’inizio lo stesso fallimentare undici visto contro gli isolani, che avrebbe potuto concludere benissimo il primo tempo con gli uomini di Pisacane, sotto di cinque gol. in mediana spazio a Berisha al posto di Sala, sugli esterni confermato Morente, spazio a Sottil.

La formazione iniziale

Il Lecce si è quindi schierato con il consueto 4-3-3 con: Falcone tra i pali; difesa composta da Kouassi, Tiago Gabriel, Gaspar e Gallo; Coulibaly, Ramadani e Berisha in mediana; Morente, Stulic e Pierotti a comporre il tridente d’attacco

Il primo tempo

Trascorrono solo due minuti e 40 secondi di gioco che i giallorossi rischiano di andare sotto, Rowe ruba palla a un Kouassi troppo morbido, si presenta in area e tira, ma Falcone la tocca quel tanto che basta perché vada fuori. Al 12mo la girata di Orsolini viene deviata in corner dal capitano dei giallorossi.

Giallorossi in gol

Al 13mo i padroni di casa vanno immeritatamente in vantaggio. Cross di Gallo e colpo di testa di Pierotti, Skorupski compie un miracolo, ma la palla arriva a Berisha che la rimette al centro dove c’è Coulibaly che insacca a porta vuota.

Al 18mo salentini vicini al raddoppio. Tiro da fuori di Morente rimpallato dal ginocchio di un avversario, la sfera supera l’estremo dei felsinei, ma va a sbattere sulla traversa. Al 19mo Orsolini su punizione manda fuori.

Pareggio ospite

Al primo minuto di recupero il Bologna agguanta il pareggio. Kouassi atterra in area Dallinga, per il Sig. Forneau è calcio di rigore, della battuta si incarica Orsolini che Spiazza Falcone e trasforma.

Il secondo tempo

Nella ripresa i giallorossi scendono in campo con un cambio, fuori Kouassi e dentro Veiga.

Al settimo Ferguson dal limite manda fuori. Al 12mo Berisha da posizione defilata non impensierisce Skorupski. Al 16mo giallorossi sfortunati. Percussione di Gallo sull’esterno, cross rasoterra per Coulibaly che tira a botta sicura, ma centra in pieno il palo, sulla ribattuta, Ramadani, a porta vuota, manda sull’esterno. Al 21mo padroni di casa ancora vicinissimi al gol. Gallo ruba palla ad Heggem ma spara sul portiere.

Raddoppio Bologna

Al 27mo arriva il sorpasso dei rossoblù che premia i cambi di Italiano. Bernardeshi, subentrato a Orsolini, serve Odgaard, subentrato a Fabbian, che sfugge alla marcatura di Tiago Gabriel e trafigge Falcone.

Al 33mo nuova occasione per i padroni di casa. N’Dri entra in area e viene anticipato da Lucumì, la palla arriva a Pierotti che manda di poco fuori.

Pareggio di Camarda

Al secondo minuto di recupero arriva il meritatissimo pari del Lecce. Corner di Banda e inserimento di Camarda che di testa mette in gol.

Il pari è stato agguantato, anche se, forse il risultato più giusto sarebbe la vittoria dei padroni di casa. Finalmente si è vista una prestazione che si può definire tale. I giallorossi vanno in vantaggio, centrano la traversa del raddoppio, ma poi il solito errore del singolo, porta al pari del Bologna. Nella ripresa, colgono un altro legno e falliscono un’occasione con Gallo solo davanti al portiere, poi, una marcatura leggerina di Tiago Gabriel porta al raddoppio ospite, poi, a una manciata di secondi dal termine la pareggiano con il 17 scuola Milan. Forse non era questa la gara da vincere, ma qualcosa oggi si è visto e si spera che possa essere replicata Sabato contro il Parma.

Tabellini

U.S. Lecce: 30 Falcone ©, 4 Gaspar, 7 Morente (32 st Banda), 9 Štulić (21 st Camarda), 10 Berisha, 20 Ramadani, 21 Kouassi (1 st Veiga), 25 Gallo (24 st Ndaba), 29 Coulibaly (32 st N’Dri), 44 Tiago Gabriel, 50 Pierotti. A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, N’Dri, Helgason, Veiga, Banda, Camarda, Sottil, Kaba, Kovac. Allenatore: Eusebio Di Francesco

Bologna F.C.: 1 Skorupski, 2 Holm (37 st De Silvestris), 6 Moro, 7 Orsolini (17 st Bernardeschi), 11 Rowe (23 st Cambiaghi), 14 Heggem, 19 Ferguson ©, 24 Dallinga (23 st Castro), 26 Lucumí, 33b Miranda, 80 Fabbian (23 st Odgaard). A disposizione: 13 Ravaglia, 25 Pessina, 4 Pobega, 8 Freuler, 9 Castro, 10 Bernardeschi, 20 Zortea, 21 Odgaard, 22 Lykogiannis, 28 Cambiaghi, 29 De Silvestri, 30 Dominguez, 41Vitik. Allenatore: Vincenzo Italiano

Arbitro: Francesco Fourneau sez. di Roma 1 Assistenti: Giovanni Baccini sez. di Conegliano – Valerio Colarossi sez. di Roma 2 IV Ufficiale: Andrea Colombo sez. di Como VAR: Federico La Penna sez. di Roma 1 AVAR: Francesco Meraviglia sez. di Pistoia

Marcatori: 13 pt Coulibaly (L) 45+1 Orsolini (B) (R) 27 st Odgaard (B) 45+3 st Camarda (L)

Note: ammoniti 30 pt Dallinga (B) 10 st Gaspar (L) 23 st Gallo (L) 45+3 st Camarda (L)spettatori 24.548 incasso 391.929,00 angoli 4-8 per il Bologna recupero 1 pt 4 st

Le pagelle

Falcone: 6

Kouassi: 4,5

dal 46′ Danilo Veiga: 6

Gaspar: 6

Thiago Gabriel: 6

Gallo: 7

dal 69′ Ndaba: 6

Coulibaly: 7

dal 76′ Banda: 6

Ramadani: 6,5

Berisha: 6,5

Pierotti: 6,5

Stulic: 6

dal 65′ Camarda: 7,5

Tete Morente: 6,5

dal 76′ N’dri: 6