Contro il Cagliari giallorossi alla ricerca del primo successo, le probabili formazioni

Dopo la pesante e meritata sconfitta subita a opera dell’Atalanta, in cui hanno palesato i problemi che si vedono da più di un anno – zero occasioni create, disattenzioni difensive e mancanza di carattere – ancora poche ore e i giallorossi scenderanno sul terreno di gioco del “Via del Mare” nella sfida che li vedrà opposti al Cagliari.

Contro la compagine isolana, capitan Falcone e compagni cercheranno di ottenere il primo successo di un campionato che fino a ora ha avuto solo ombre; gli ospiti, reduci dal successo interno contro il Parma, punteranno anche loro al massimo della posta in palio per dare continuità.

Qui Lecce

Mister Di Francesco recupera Kaba che si accomoderà in panchina; in difesa dovrebbe tornare Tiago Gabriel, confermati, invece, Sala e Stulic, si dovrebbe rivedere la coppia di esterni formata da Pierotti e Morente.

Qui Cagliari

Fabio Pisacane, si vede costretto a fare a meno di Radunovic e Luvumbo, ma dovrebbe schierare lo stesso identico undici vittorioso con i ducali.

Le probabili formazioni

LECCE (4-3-3): Falcone; Couassi, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Sala; Pierotti, Stulic, Morente.

CAGLIARI (4-3-1-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Folorunsho; Gaetano; Esposito, Belotti.

Arbitro: Zufferli di Udine

Calcio d’inizio alle 20.45; diretta della partita su Dazn