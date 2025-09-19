Lecce-Cagliari 1-2 al “Via del Mare” si sente solo cantare il ‘Gallo’. Nuova meritata sconfitta

Termina 2-1 per il Cagliari la sfida con il Lecce. I salentini vanno in vantaggio con Tiago Gabriel, ma poi la doppietta di Belotti regala un meritatissimo successo agli isolani.

Dopo la pesante e meritata sconfitta subita a opera dell’Atalanta, in cui hanno palesato i problemi che si vedono da più di un anno – zero occasioni create, disattenzioni difensive e mancanza di carattere – questa sera i giallorossi sono scesi sul terreno di gioco del “Via del Mare” nella sfida che li ha visti opposti al Cagliari.

Contro la compagine isolana, capitan Falcone e compagni hanno cercato di ottenere il primo successo di un campionato che fino a ora ha avuto solo ombre; gli ospiti, reduci dal successo interno contro il Parma, hanno puntato, anch’essi al massimo della posta in palio per dare continuità.

Qui Lecce

Mister Di Francesco ha recuperato Kaba che si è accomodato in panchina; in difesa è tornato Tiago Gabriel, confermati, invece, Sala e Stulic, in avanti la coppia di esterni è stata formata da Pierotti e Sottil.

La formazione iniziale

Il Lecce si è quindi schierato con il consueto con: Falcone tra i pali; difesa composta da Couassi, Gaspar, Tiago Gabriel e Gallo; Coulibaly, Ramadani e Sala in mediana; Pierotti, Stulic e Sottil a comporre il tridente d’attacco.

Il primo tempo

Trascorrono meno di 5 minuti e i giallorossi vanno in gol

Vantaggio giallorosso

Al quinto, Sottil riceve palla, salta il marcatore e crossa con il contagiri per la testa dell’accorrente Tiago Gabriel che deve solo appoggiare in porta.

Al 16mo, giallorossi pericolosi con il colpo di testa di Gaspar, su cross di Pierotti, di poco fuori. al 18mo isolano vicinissimi al pari. Staffilata che centra il palo, la sfera arriva ad Adopo che manda fori di poco. Al 19mo Folorunsho serve Adopo che tira da buona posizione, ma Falcone compie un miracolo e devia in corner. Al 22mo corner per i rossoblù e colpo di testa a botta sicura dell’ex Deiola, il capitano dei salentini, però, compie il secondo miracolo di giornata. Al 29mop il tiro dalla distanza di Coulibaly è respinto da Caprile. Al 30mo Ramadani manda alle stelle. Al 32mo il 30 dei giallorossi si oppone a Palestra che si era liberato di Gallo e un minuto dopo anticipa Deiola

Pareggio sardo

Al 33mo arriva il meritato pari degli ospiti. Palestra salta nuovamente Gallo e solo davanti a Falcone serve Belotti e di piatto deposita a porta vuota.

Al 45mo giallorossi miracolati. Esposito viene servito sulla fascia, tiro/cross dell’ex Inter, la sfera supera l’estremo giallorosso, ma va a infrangersi contro il palo. Al terzo minuto di recupero Sala servito da Stulic manda alle stelle.

Il secondo tempo

Nella ripresa doppio cambio nelle file dei giallorossi, fuori Gallo e Sala e dentro, rispettivamente Ndaba e Kaba.

Al quarto buona azione per gli ospiti, Belotti riceve palla, entra in are, sterza e tira, ma la sfera termina alta. Al 10mo giallorossi vicini al gol. Cross di Kaba e colpo di testa di Pierotti, il leccese Luperto nel respingere rischia l’autogol, ma Caprile salva. All’11mo ci prova Kaba rasoterra, ma l’estremo dei sardi si distende senza problemi. Al 22mo Percussione di Pierotti che recupera un pallone, entra in area e crossa per la testa dell’accorrente Morente che a porta vuota manda fuori.

Cagliari in vantaggio

Al 26mo gli isolani vanno in vantaggio. Tiago Gabriel entra in scivolata su Belotti, ma prende la caviglia dell’attaccante, per il sig. Zufferli è tiro dagli 11 metri, sul dischetto si presenta lo stesso ‘Gallo’ che insacca.

Al 31mo Camarda di testa manda a lato. al 38mo Cagliari ancora pericoloso, Kilicsoy riceve palla, entra in area e tira, Falcone si oppone con il piede. Al 39mo il rasoterra di N’Dri sfila sul fondo. Al 45mo l’estremo dei salentini si distende sul rasoterra dell’ex Felici.

Qualcosa sul piano del gioco si è vista, ma anche questa volta la sconfitta è più che meritata. Gli ospiti, dopo essere passati in svantaggio e aver pareggiato, soprattutto nel primo tempo, hanno messo sotto assedio i ragazzi di Di Francesco che, se non fosse stato per Falcone, avrebbero potuto benissimo incassare un altro paio di gol, senza contare i due legni colpiti dai rossoblù. Anche questa volta, Stulic, la prima punta non ha ricevuto un pallone. Sabato ancora un match casalingo contro il Bologna.

Tabellini

U.S. Lecce: 30 Falcone ©, 4 Gaspar, 6 Sala (1 st Kana), 9 Štulić, 20 Ramadani (26 st Camarda), 21 Kouassi, 23 Sottil (16 st Morente), 25 Gallo (1 st Ndaba), 29 Coulibaly, 44 Tiago Gabriel, 50 Pierotti (35 st N’Dri). A disposizione: 1 Früchtl, 32 Samooja, 3 Ndaba, 5 Siebert, 7 Morente, 10 Berisha, 11 N’Dri, 13 Pérez, 14 Helgason, 17 Veiga, 19 Banda, 22 Camarda, 77 Kaba, 80 Kovac. Allenatore: Eusebio Di Francesco

Cagliari: 1 Caprile, 2 Palestra, 6 Luperto, 8 Adopo, 14 Deiola © (41 st Mazzitelli), 16 Prati (15 st Felici), 19 Belotti (26 st Kilicsoy), 26 Mina, 33 Obert, 90 Folorunsho, 94 Esposito (15 st Gaetano). A disposizione: 24 Ciocci, 34 Sarno, 3 Idrissi, 4 Mazzitelli, 9 Kilicsoy, 10 Gaetano, 15 Rodríguez, 17 Felici, 18 Di Pardo, 20 Rog, 21 Cavuoti, 28 Zappa, 29 Borrelli, 30 Pavoletti, 32 Zé Pedro. Allenatore: Fabio Pisacane

Arbitro: Luca Zufferli sez. di Udine Assistenti: Vittorio Di Gioia sez. di Nola – Daisuke Emanuele Yoshikawa sez. di Roma 1 IV Ufficiale: Paride Tremolada sez. di Monza VAR: Matteo Gariglio sez. di Pinerolo AVAR: Marco Serra sez. di Torino

Marcatori: 5 pt Tiago Gabriel (L) 33 pt 26 st (R) Belotti (C)

Note: ammoniti 20 pt Tiago Gabriel (L) 26 pt Coulibaly (L) 45+2 pt Esposito (C) 13 st Palestra (C) 44 st Obert (C) spettatori 26.219 incasso 323.439,10 angoli 7-4 per il Cagliari recupero 1 pt 4 st