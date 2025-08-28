Di Francesco, “Orgoglioso del record di abbonati. Pubblico dodicesimo uomo in campo”

Mancherà Pierret a causa di una gastroenterite, per il resto, si dovrebbe assistere all’esordio dal primo minuto di Siebert, mentre, per Sottil dovrebbe essere ancora panchina, con il duo Morente-Pierotti in pole, infine, il peso dell’attacco dovrebbe essere sulle spalle di Camarda.

Poco più di 24 ore e i giallorossi scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, nell’esordio casalingo in Campionato contro il Milan.

“Sicuramente per il Milan la sconfitta è stata inaspettata, ma nel precampionato hanno fatto bene. È un periodo un po’ difficile per tutti, anche a causa del mercato, ma sono sicuro che verrà qui agguerrito per fare risultato, ma troverà davanti una squadra altrettanto agguerrita, voglio gente che pensi solo al Lecce e basta”, ha affermato Di Francesco alla vigilia.

“Tutti i nuovi arrivati hanno una buona condizione, si stanno adattando e dovrò fare le valutazioni, ma come ho ripetuto molte volte, ben vengano i dubbi di formazione dovuti all’abbondanza.

Siamo orgogliosi del record di abbonati e sono certo che il pubblico sarà il 12mo uomo in campo, noi lo dovremo trascinare, così lui trascinerà noi.

Il Milan tecnicamente ha grande capacità di ribaltare un’azione da difensiva a offensiva e lì dovremo avere molta concentrazione.

Dovremo fare attenzione all’inserimento delle mezz’ali, che è una caratteristica tipica del gioco di Allegri. Per quel che riguarda Sala al momento è una mezz’ala, poi, dipende sempre dalle partite e dall’avversario che si affronta.

A Genova mi è piaciuto l’atteggiamo dei ragazzi, sono stati corti e compatti, si deve migliorare, soprattutto negli ultimi 15 metri, ma sono certo che accadrà.

Cerco di lavorare in una certa direzione, per dare continuità e cercare di migliorare, stiamo preparando la partita al meglio, cercando di fare bene le due fasi.

Banda si esprime meglio a sinistra, ma a Genova ha giocato a destra perché mancava Pierotti.

A Sassuolo mi è capitato di rimontare, il calcio è una ruota, rispetto alla mia esperienza avuta precedentemente a Lecce è trascorso tanto tempo.

Camarda è giovane e gli consiglio di vivere tutto con spensieratezza, di essere sereno e di giocare sempre al meglio, qualunque sia l’avversario”.