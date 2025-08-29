Contro il Milan esordio casalingo per i giallorossi, le probabili formazioni

Alle 20.45 i salentini scenderanno sul terreno di gioco del “Via del Mare” per la prima tra le mura amiche del Campiona 2025/2026. Assente Pierret

Terminato il calciomercato e con una squadra al completo, ancora poche ore e i giallorossi di mister Eusebio Di Francesco scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare” nella sfida che li vedrà opposti al Milan, partita che segnerà l’esordio casalingo per capitan Falcone e compagni.

I salentini arrivano alla sfida contro il ‘Diavolo’, dal buon pareggio di Genova, mentre, la compagine rossonera, dall’inaspettata sconfitta interna a opera della Cremonese.

Qui Lecce

Il tecnico abruzzese, si vede costretto a fare a meno di Pierret colpito da una gastroenterite, quindi, in mediana spazio a Helgason; in difesa, invece, Veiga dovrebbe essere preferito a Kouassi; in attacco, infine, conferma per Camarda.

Qui Milan

Mister Massimiliano Allegri, oltre a Leao, non avrà a disposizione, almeno dall’inizio Pulisic a causa di problemi alla caviglia, al suo posto, quindi, spazio a Gimenez; in mediana, invece, confermato Modric.

Le probabili formazioni

LECCE (4-3-3): Falcone, Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Helgason; Pierotti, Camarda, Morente.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Musah, Loftus-Cheek, Modric, Fofana, Estupinan; Gimenez, Saelemaekers.

Arbitro: Marinelli di Tivoli

Calcio d’inizio alle 20.45; diretta della partita su Sky e Dazn

