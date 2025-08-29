Contro il Milan esordio casalingo per i giallorossi, le probabili formazioni

Terminato il calciomercato e con una squadra al completo, ancora poche ore e i giallorossi di mister Eusebio Di Francesco scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare” nella sfida che li vedrà opposti al Milan, partita che segnerà l’esordio casalingo per capitan Falcone e compagni.
I salentini arrivano alla sfida contro il ‘Diavolo’, dal buon pareggio di Genova, mentre, la compagine rossonera, dall’inaspettata sconfitta interna a opera della Cremonese.
Qui Lecce
Il tecnico abruzzese, si vede costretto a fare a meno di Pierret colpito da una gastroenterite, quindi, in mediana spazio a Helgason; in difesa, invece, Veiga dovrebbe essere preferito a Kouassi; in attacco, infine, conferma per Camarda.
Qui Milan
Mister Massimiliano Allegri, oltre a Leao, non avrà a disposizione, almeno dall’inizio Pulisic a causa di problemi alla caviglia, al suo posto, quindi, spazio a Gimenez; in mediana, invece, confermato Modric.
Le probabili formazioni
LECCE (4-3-3): Falcone, Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Helgason; Pierotti, Camarda, Morente.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Musah, Loftus-Cheek, Modric, Fofana, Estupinan; Gimenez, Saelemaekers.
Arbitro: Marinelli di Tivoli
Calcio d’inizio alle 20.45; diretta della partita su Sky e Dazn