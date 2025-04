Giallorossi contro l’Atalanta nel ricordo di Graziano, le probabili formazioni

Dopo vent’anni al servizio della squadra non ci sarà Graziano Fiorita, lo storico fisioterapista del club giallorosso, morto improvvisamente mentre si trovava in ritiro insieme alla compagine salentina a Coccaglio per preparare la sfida contro l’Atalanta.

Nonostante il grave lutto che ha colpito la famiglia giallorossa, però, per la Lega Serie A ha deciso di rimandare la gara di sole 48 ore incurante dei sentimenti salentini. A nulla sono valse le proteste della società di “Via Colonnello Costadura” e non solo. Sembrerebbe, infatti, che i massimi organi di governo siano stati sordi anche alla richiesta del Ministro dello Sport Andrea Abodi, intervenuto in prima persona per fare sì che si posticipasse l’incontro. Ma “The show must go on”, non importa il dolore, la sofferenza di chi ha perso un proprio caro, perché quello era Graziano, uno di famiglia.

Ancora poche ore e i ragazzi di mister Marco Giampaolo scenderanno sul terreno di gioco del “Gewiss Stadium” di Bergamo nella partita che li vedrà opposti alla compagine orobica. I giallorossi sono partiti per Bergamo questa mattina e alla fine della partita, rientreranno in sede.

Qui Atalanta

Gasperini ritrova De Ketelaere, potrebbe tornare al tridente con Lookman, Retegui e il calciatore ex Milan, oppure scegliere il modulo con due punte. In difesa probabile dal primo minuto Odilon Kossounou.

Qui Lecce

L’allenatore abruzzese dei giallorossi si vede costretto a fare a meno di Krstovic e Berisha appiedati dal Giudice Sportivo, quindi, occasione dal primo minuto per Rebic.

Le probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Bellanova, Hien, Kossounou; Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere; Retegui, Lookman. All. Gasperini.

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Helgason, Morente; Rebic. All. Giampaolo.

Arbitro: La Penna di Roma 1

Calcio d’inizio alle 20.45, diretta della partita su Dazn