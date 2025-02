A Firenze, Lecce con Karlsson e Berisha dall’inizio. Le probabili formazioni

Dopo la sconfitta interna a opera dell’Udinese, decretata da una chiamata sbagliata dalla Sala Var, decisione che però, non deve distogliere l’attenzione dal fatto che si sia disputata una gara pessima e imbarazzante, senza aver fatto alcun tiro in porta nell’arco della partita, ancora ore e i giallorossi scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Artemio Franchi”, nella sfida che li vedrà opposti alla Fiorentina.

Entrambe le compagini non vivono un momento brillante, perché, se i salentini hanno incassato un brutto colpo contro i friulani, dall’altro lato, i toscani sono reduci da tre sconfitte di fila, che li hanno relegati al settimo posto in classifica, fuori dalla zona Europa.

Qui Fiorentina

Raffaele Palladino si vede costretto a fare a meno di Kean che non ha recuperato dal trauma cranico rimediato nella partita con il Verona, ma non potrà contare anche su Gudmundsonn e Folorunsho. Al centro della difesa dovrebbe giocare l’ex Pongracic, mentre, in attacco, spazio a Zaniolo.

Qui Lecce

Meno problemi per mister Marco Giampaolo che, a parte Pierotti, ha l’intera rosa a disposizione, compreso Banda. In mediana tornano Halgason e Berisha dallì’inizio, mentre, l’esterno argentino,sarà sostituito da Karlsson.

Probabili formazioni

FIORENTINA (4-4-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Parisi; Dodò, Mandragora, Fagioli, Gosens; Zaniolo, Beltran.

LECCE(4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Berisha, Helgason; Morente, Krstovic, Karlsson.

Arbitro: Marinelli di Tivoli

Calcio d’inizio alle ore 20.45. diretta della partita su Dazn