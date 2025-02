Fiorentina-Lecce, nell’anticipo di Serie A, i giallorossi cercano punti contro la “Viola”

Venerdì 28 febbraio alle ore 20:45, lo stadio “Artemio Franchi” di Firenze sarà teatro di un match fondamentale per la lotta salvezza: Fiorentina-Lecce. Entrambe le squadre arrivano all’appuntamento con motivazioni diverse, ma con un unico obiettivo: conquistare i tre punti.

Lecce: voglia di riscatto dopo la sconfitta con l’Udinese

Il Lecce, arriva a Firenze con la voglia di riscattare la pesante sconfitta subita in casa contro l’Udinese. Un 1-0 che ha lasciato l’amaro in bocca, soprattutto per le polemiche arbitrali che hanno condizionato fortemente l’esito del match, e per la prestazione non convincente dei giallorossi che non hanno portato alla squadra di Giampaolo i tre punti.

Fiorentina: crisi di risultati e assenze pesanti

La Fiorentina sta attraversando un periodo difficile, con tre sconfitte consecutive che hanno minato la fiducia dell’ambiente. L’ultima battuta d’arresto, contro l’Hellas Verona, ha lasciato strascichi pesanti, soprattutto per l’infortunio di Moise Kean. L’attaccante, a causa di un trauma cranico, sarà costretto a saltare la sfida contro il Lecce, privando Palladino di una pedina fondamentale nel reparto offensivo. L’assenza di Kean si aggiunge a quella di altri giocatori importanti, mettendo a dura prova la profondità della rosa viola.

Le quote dei bookmakers

Secondo i bookmakers la Fiorentina ha grandi possibilità di vittoria nonostante le assenze, siti come Bet365 o SISAL quotano a 1.73 la vittoria della Viola. Difficile invece la vittoria per i giallorossi, quotata a 5.25. Quotato 3.50 il pareggio. Si prospetta quindi un match indirizzato verso la vittoria della Fiorentina che, tuttavia, potrebbe riservare sorprese data la poca sicurezza della squadra toscana negli ultimi match.

Probabili formazioni

Fiorentina (4-2-3-1) : De Gea; Dodô, Comuzzo, Ranieri, Parisi; Cataldi, Mandragora; Zaniolo, Fagioli, Gosens; Beltrán

: De Gea; Dodô, Comuzzo, Ranieri, Parisi; Cataldi, Mandragora; Zaniolo, Fagioli, Gosens; Beltrán Lecce (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Rafia, Pierret, Coulibaly; Pierotti, Krstovic, Tete Morente

Dove vedere la partita

La partita Fiorentina-Lecce sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN.