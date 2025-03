Fiorentina-Lecce 1-0, i piccoli viola battono i minuscoli giallorossi. Decide Gosens

Termina 1-0 per la Fiorentina la sfida con il Lecce, che anche questa volta mette in campo una prestazione imbarazzante.

Dopo la sconfitta interna a opera dell’Udinese, decretata da una chiamata sbagliata dalla Sala Var, decisione che però, non deve distogliere l’attenzione dal fatto che si sia disputata una gara pessima e imbarazzante, senza aver fatto alcun tiro in porta nell’arco della partita, questa sera i giallorossi sono scesi sul terreno di gioco dello stadio “Artemio Franchi”, nella sfida che li ha visti opposti alla Fiorentina.

Entrambe le compagini, fino a questa gara, non hanno vissuto un momento brillante, perché, se i salentini avevano incassato un brutto colpo contro i friulani, dall’altro lato, i toscani erano reduci da tre sconfitte di fila, che li hanno relegati al settimo posto in classifica, fuori dalla zona Europa. Naturale, quindi, che entrambe le compagini abbiano giocato per portare a casa l’intera posta in palio

Mister Marco Giampaolo, a parte Pierotti, ha avuto l’intera rosa a disposizione, compreso Banda. In mediana torna Helgason e Berisha dall’inizio, mentre, l’esterno argentino, è stato sostituito da Karlsson.

La formazione iniziale

Il Lecce si è schierato, quindi, con il consueto 4-3-3 con: Falcone tra i pali; difesa composta da Guilbert, Baschirotto, Jean e Gallo; Coulibaly, Pierret e Berishain mediana; Morente, Krstovic e Karlsson a comporre il tridente d’attacco.

Il primo tempo

Trascorrono solo 9 minuti e i giallorossi sono già costretti a rincorrere.

Fiorentina in vantaggio

Dodò riceve palla, brucia Gallo e crossa per l’indisturbato Gosens che di testa trafigge Falcone.

Al 18mo Pierret serve Krstovic che tira, ma il portiere dei viola para senza problemi. Al 44mo i salentini si fanno vedere in area viola, accelerata di Karlsson che prova il pallonetto ai danni di de Gea, ma la palla viene respinta in angolo.

Il secondo tempo

Nella ripresa il Lecce scende in campo con lo stesso undici visto nella prima frazione

Al 46mo, cross di Dodò e colpo di testa di Beltran, la sfera termina alta. Al 49mo il tiro di Jean è debole. Al 64emo Giampaolo ne cambia tre in un colpo solo, fuori Gallo, Karlsson e Berisha e dentro, rispettivamente, Sala, Rebic ed Helgason, con il modulo che cambia dal 4-3-3 al 4-3-1-2. Al 65mo il colpo di testa di Mandragora su cross di Gosens viene abbrancato in presa da Falcone senza problemi.

Beltran sbaglia il raddoppio

Al 73mo la Fiorentina ha l’occasionissima per chiudere la gara. Corner per i toscani e colpo di testa di Gosens, la palla viene intercettata con il braccio da Pierret, per il direttore di gara è tiro dagli undici metri, del tiro si incarica Beltran che spiazza Falcone, ma la sfera batte sul palo interno ed esce.

Al 75mo il tiro al volo di Dodò va a lato. All’86mo fuori Guilbert e dentro Beltran. All’87mo il tiro di Beltran supera l’estremo dei giallorossi, ma la sfera va a infrangersi sulla traversa. Un minuto dopo occasionissima per i salentini, Krstovic imbuca il neoentrato Veiga, che si libera dell’avversario e da ottima posizione manda a lato. Al sesto minuto di recupero Gosens manda fuori

Una piccola Fiorentina ha la meglio su un minuscolo Lecce. Una gara durante la quale i padroni di casa hanno fatto pochissimo, ma sono stati fermati dai legni che hanno evitato la goleada. C’è tanto, troppo lavoro da fare, per una squadra, il Lecce, che nelle ultime due gare ha giocato poco e malissimo. Sabato si torna in campo nella sfida interna contro il Milan.