Giallorossi contro la Juventus alla ricerca dell’impresa impossibile, le probabili formazioni

Dopo il pareggio interno contro il Venezia, la contestazione dei tifosi e una classifica invariata, visti i pari delle dirette concorrenti, una vera e propria occasione sprecata per allungare un po’, ancora poche ore e i giallorossi saranno impegnati nella sfida in trasferta che li vedrà opposti alla Juventus.

Contro la formazione sabauda, in piena corsa per un posto in Champions e che appare galvanizzata dall’arrivo in panchina di Igor Tudor al posto dell’esonerato Thiago Motta, i salentini cercheranno l’impresa, quasi, se non proprio impossibile di fare punti e sperare in una sconfitta dell’Empoli, attualmente al terz’ultimo posto, che giocherà con il Napoli, del Parma impegnato con la Fiorentina e anche del Venezia che si scontrerà con il fanalino di coda Monza.

Qui Juventus

L’allenatore croato dei bianconeri, deve fare a meno degli infortunati Gatti, Perin e Mbangula. Cambiaso dovrebbe partire ancora dalla panchina, il ballottaggio è fra Thuram e Weah, con l’italo-francesce che, però, ha avuto qualche problemino fisico, in attacco confermatissimo Vlahovic come unica punta.

Qui Lecce

Mister Marco Giampaolo dovrebbe schierare la stessa formazione vista all’opera contro i lagunari, con due cambi rispetto a domenica scorsa: Pierret dovrebbe prendere il posto di Ramadani, mentre, N’Dri, ben entrato contro la compagine allenata di Di Francesco, potrebbe partire dall’inizio.

Probabili formazioni

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; Nico Gonzalez, Locatelli, Thuram, McKennie; Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Pierret, Coulibaly; N’Dri, Helgason, Morente; Krstovic. Allenatore Marco Giampaolo

Arbitro: Zufferli di Udine

Calcio d’inizio alle 20.45, diretta della partita su Sky e Dazn