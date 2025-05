Nessuna limitazione per il Settore Ospiti, Lecce a Roma con al seguito tutti i tifosi

La tanto attesa notizia è finalmente arrivata. Nell’ultima e decisiva sfida contro la Lazio, gara che potrebbe decretare, difficilmente, la salvezza dei giallorossi, capitan Baschirotto e compagni potranno fare affidamento sul sostegno dei propri supporter.

A partire dalle ore 15:00 di oggi, giovedì 22 maggio, infatti, la prevendita dei tagliandi per il settore Ospiti della partita con la compagine allenata dall’ex Marco Baroni, sarà aperta anche a coloro che non sono in possesso della “US Lecce Card”.

La decisione arriva a seguito di una riunione odierna del G.O.S. – il Gruppo Operativo di Sicurezza- e di una ridefinizione delle misure organizzative precedentemente adottate per l’incontro. Questo significa che un numero maggiore di sostenitori del Lecce avrà l’opportunità di seguire la squadra in trasferta e supportarla in questa importante sfida.

La possibilità di acquistare i biglietti di accesso per il settore Ospiti terminerà alle ore 19:00 di sabato 24 maggio 2025.

Come acquistare i tagliandi

I biglietti si potranno acquistare online su circuito Vivaticket o nei punti vendita Vivaticket.