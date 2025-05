Lazio-Lecce 0-1, Coulibaly e Falcone regalano la salvezza e fanno entrare i giallorossi nella storia

Termina 1-0 per il Lecce la sfida contro la Lazio, una vittoria che regala ai giallorossi la salvezza, ci pensano il gol di Coulibaly e le parate di Falcone.

Posta la parola fine alla lotta scudetto, con il tricolore vinto dal Napoli allenato dal leccese Antonio Conte, a novanta minuti dalla fine del campionato resta tutto ancora da decidere per quel che riguarda alcune squadre che l’anno prossimo giocheranno in Europa e quelle che si salveranno e giocheranno il nuovo torneo in Serie A.

Per quel che riguarda la lotta salvezza, questa sera i giallorossi sono scesi sul terreno di gioco dello stadio “Olimpico” nella sfida che li ha visti opposti alla Roma.

Per l’ultimo turno, mister Giampaolo è tornato al 4-3-3, con il ritorno dall’inizio di Berisha, Ramadani e Karlsson.

La formazione iniziale

Il Lecce si è quindi schierato con un 4-3-3 con: Falcone tra i pali; difesa composta da Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo Coulibaly, Ramadani e Berisha in mediana; Pierotti, Krstovic e Karlsson a comporre il tridente d’attacco.

Il primo tempo

Al terzo di gioco il Lecce si affaccia in area di rigore avversaria con il colpo di testa, fuori, di Gaspar. Un minuto dopo, sempre il centrale, manda alto con un inzuccata. Al 22mo il tiro dal limite di Guilbert viene rimpallato da un difensore e termina in corner. Al 31mo il colpo di testa di Romagnoli termina largo.

Giallorossi in vantaggio

Al 44mo i salentini vanno in vantaggio. Coulibaly ruba palla a Gila e serve Krstovic, il montenegrino controlla e serve il calciatore maliano che in scivolata anticipa Mandas e deposita in rete.

Al primo minuto recupero, Falcone salva il risultato sul colpo di testa di Castellanos

Salentini in dieci

Al primo minuto di recupero la squadra salentina rimane in dieci uomini. Pierotti compie un fallo sulla trequarti, per il sig. Fabbri è punizione e cartellino giallo, il secondo per l’argentino, che è costretto a lasciare il campo.

Il secondo tempo

Nella ripresa i giallorossi scendono in campo con gli stessi 10 uomini che hanno concluso la prima frazione.

Al 52mo il colpo di testa di Castellanos va alto. Al 53mo Berisha calcia fuori. Al 55mo l’estremo dei salentini si oppone al tiro di Pedro. Al 57mo Falcone salva ancora una volta il risultato su tiro dal limite di Guendouzi. Al 59 doppio cambio per il Lecce, fuori Berisha e Karlsson e dentro Kaba ed Helgason. Al 62mo Dia manda fuori di testa. Al 63mo il tiro di Tavares va fuori. Al 65mo Falcone compie un nuovo miracolo sul colpo di testa di Castellanos. Al 72mo, il rasoterra di Pedro termina di poco fuori. Al 73mo terzo cambio per i salentini, fuori Ramadani e dentro Veiga. Al 76mo il tiro di Romagnoli impatta su un calciatore salentino e termina alto. Al 77mo Vecino di testa manda alto. Al 79mo l’estremo dei salentini si oppone alla botta di Pedro e si ripete sempre sull’attaccante laziale due minuti dopo. All’85mo Hysaj spara alle stelle. all’87mo Castellanosa al volo dal limite manda fuori. All’88mo ultimo cambio per il Lecce, fuori Krstovic e dentro Burnete.

I giallorossi sfoderano una grandissima prova di cuore e carattere, battono la Lazio, la mandano fuori dall’Europa e conquistano una salvezza che sembrava, ormai, impossibile. La squadra di Giampaolo, nelle ultime due sfide, ha ritrovato quella vittoria e quel carattere che da molto tempo sembravano smarrire e anche l’anno prossimo giocheranno nel massimo torneo. Adesso c’è da resettare tutto, preparare il nuovo campionato di Serie A e soprattutto evitare i tantissimi errori, soprattutto societari, compiuti in questa stagione.