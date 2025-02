Lecce-Bologna 0-0, poche emozioni e un buon punto per i giallorossi

Termina a reti bianche la sfida tra Lecce e Bologna, in una gara con poche emozioni e due palle gol divorate dai giallorossi.

Dopo la bella vittoria di venerdì sera ai danni del Parma, successo che ha consentito di dare un po’ di fiato alla classifica, questa sera i giallorossi sono scesi sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, nella sfida che li ha visti opposti al Bologna.

Il Lecce è arrivato allo scontro contro i felsinei con il morale abbastanza alto, ma attenzione, stessa situazione per i rossoblù che, in questo torneo, stanno confermando, anzi, migliorando, quanto di buono fatto la passata stagione, inoltre, sono reduci dalla vittoria in Coppa Italia contro l’Atalanta.

Mister Giampaolo ha ritrovato Berisha e Rafia e ha portato con sé anche i nuovi arrivati, però, nessuno di loro è partito dall’inizio, quindi, l’allenatore abruzzese ha optato per un centrocampo robusto, con Ramadani confermato e Coulibaly al posto di Pierret; in attacco, invece, è tornato dall’inizio Morente al sostituire l’ex Karlsson . Al quinto minuto di Recupero Falcone salva il risultato con una parata sul colpo di testa di Dallinga

La formazione iniziale

Il Lecce si è quindi schierato con il consueto 4-3-3 con: Falcone tra i pali; difesa composta da Guilbert, Baschirotto, Jean e Gallo; Helgason, Ramadani e Coulibaly in mediana; Pierotti, Krstovic e Morente a comporre il tridente d’attacco.

Il primo tempo

Trascorrono solo 57 secondi e il Lecce va vicinissimo al gol. Il Bologna perde palla a centrocampo, Pierotti si impossessa della sfera, entra in area e serve un liberissimo Morente che attende troppo e spara sul portiere in uscita. Al sesto il tiro di Castro termina altissimo. Al 17mo l’inzuccata di De Silvestri finisce sopra la traversa. Al 18mo salentini ancora a un passo dal gol. Pierotti ruba palla sulla trequarti, si presenta solo davanti all’estremo dei felsinei, ma gli tira addosso, sulla ribattuta. Sempre il numero uno degli emiliani, si oppone a Helgason. Al 21mo Falcone abbranca il presa l’inzuccata di De Silvestri.

Il secondo tempo

Nella ripresa i giallorossi scendono in campo con lo stesso undici della prima frazione.

Al trentesimo secondo di gioco il tiro al volo di Pobega dal limite termina a lato. Al 14mo Freuler spara altissimo. al 39mo Skorupski anticipa Karlsson. Al 40mo nuova occasione per il Lecce, con Berisha che strozza troppo il tiro e manda fuori. al 41mo batti e ribatti in area giallorossa, con Coulibaly che anticipa tutti e manda in corner. Al 44mo Krstovic cerca

Emozioni poche, soprattutto nella ripresa, ma per i giallorossi un buon punto contro una delle formazioni più in forma del momento. Certo, il Lecce avrebbe potuto sfruttare meglio le due occasioni capitate nella prima frazione, ma visto l’avversario il risultato può soddisfare. Domenica si torna in campo nella sfida salvezza contro il Monza.

Tabellini

U.S Lecce: 30 Falcone, 6 Baschirotto ©, 7 Morente (25 st Karlsson), 9 Krstović, 12 Guilbert, 14 Helgason (34 st Berisha), 19 Jean, 20 Ramadani (25 st Ramadani), 25 Gallo, 29 Coulibaly, 50 Pierotti (44 N’Dri). A disposizione: 1 Früchtl, 32 Samooja, 2 Scott, 3 Rebić, 5 Berisha, 8 Rafia, 10 N’Dri, 17 Veiga, 23 Burnete, 37 Karlsson, 44 Tiago Gabriel, 75 Pierret, 77 Kaba, 99 Sala. Allenatore: Marco Giampaolo

Bologna F.C.: 1 Skorupski, 8 Freuler (38 st Moro), 9 Castro, 11 Ndoye, 15 Casale, 18 Pobega, 22 Lykogiannis (38 st Miranda), 26 Lucumí, 29 De Silvestri (10 st Holm), 30 Dominguez (10 st Cambiaghi), 80 Fabbian (31 st Dallinga). A disposizione: 23 Bagnolini, 34 Ravaglia, 2 Holm, 5 Erlic, 6 Moro, 14 Calabria, 17 El Azzouzi, 20 Aebischer, 24 Dallinga, 28 Cambiaghi, 31 Beukema, 33 Miranda, 39 Pedrola. Allenatore: Vincenzo Italiano

Arbitro: Francesco Fourneau sez. di Roma 1 Assistenti: Dario Cecconi sez. di Empoli – Filippo Bercigli sez. di Firenze IV Ufficiale: Daniele Rutella sez. di Enna VAR: Michael Fabbri sez. di Ravenna AVAR: Francesco Meraviglia sez. di Pistoia

Note: ammoniti 16 st Freuler (B) 45+3 st Pobega (B) spettatori 24.910 incasso 387.229,67 angoli 6-5 per il Lecce recupero 4 pt 6 st