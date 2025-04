Contro il Como tre punti per sperare nella salvezza, le probabili formazioni

Dopo la sconfitta a opera della Juventus, gara che hanno rischiato di pareggiare nei minuti finali, anche se sarebbe stato un risultato troppo generoso per loro, ancora poche ore e i giallorossi scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, nella sfida che li vedrà opposti al Como.

Contro la compagine lariana, i salentini cercheranno di tornare alla vittoria, sperando altresì in un risultato conveniente (un pareggio sarebbe augurabile), nello scontro diretto tra Empoli e Venezia, attualmente, insieme al Lecce a rischio per il terz’ultimo posto che decreterebbe la retrocessione nella sere cadetta.

Qui Lecce

Dopo lo schieramento a tre in difesa, mister Marco Giampaolo dovrebbe tornare all’antico, con di Ramadani ed Helgason dall’inizio e, novità assoluta N’Dri. Per il resto, in attacco, giocherà Krstovic, nonostante la diffida.

Qui Como

Fabregas si vede costretto a fare a meno di Dossena e Sergi Roberto, l’ex Gabriel Strefezza partirà dall’inizio, mentre, l’attacco dovrebbe essere guidato da Douvikas.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Ramadani, Coulibaly; N’Dri, Helgason, Morente; Krstovic

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Alex Valle; Perrone, Da Cunha; Strefezza, Caqueret, Diao; Douvikas.

Arbitro: Sozza di Seregno

Calcio d’inizio alle 15.00, diretta della partita su Dazn