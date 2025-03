Giampaolo, “Tirare fuori il massimo. Il ‘Via del Mare’ una risorsa”

Dopo la sconfitta contro una Fiorentina pessima, ma con il Lecce che ha messo in campo una prestazione minuscola, senza carattere, poco più di 24 ore e i giallorossi scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, nella sfida che li vedrà opposti al Milan, altra compagine in crisi di risultati.

“Il problema del gol si è evidenziato in determinati momenti del torneo e quando non si vince riaffiora. In allenamento cerchiamo sempre di mettere giù proposte diverse per avere occasioni in più, ci manca qualche rete dei centrocampisti e dei difensori sulle palle inattive. Krstovic e gli esterni hanno segnato”, ha affermato mister Giampaolo alla vigilia.

“Gli esterni sono cinque e faccio giocare chi sta meglio fisicamente, anche in base alle caratteristiche degli avversari e bisogna tenere conto anche di questo.

Nelle ultime due partite non ci è mancato il carattere. Abbiamo avuto difficoltà, ma bisogna fare i conti anche con gli avversari. Bisogna tirare fuori il massimo da quelle che sono le nostre peculiarità.

Il ‘Via del Mare’ deve essere una risorsa e se pensiamo il contrario sbagliamo. Ma ciò non toglie che si deve fare qualcosa per cambiare un trend negativo, nelle ultime quattro gare abbiamo subito due gol di cui uno su rigore, ma abbiamo avuto il torto di non segnare. Bisogna sempre cercare gli equilibri migliori, ma anche giocare.

Da una decina di giorni a questa parte stiamo rivedendo qualcosa per semplificare il compito dei calciatori e magari semplificando si riesce a essere più leggeri.

Kaba l’ho fatto giocare molte volte all’inizio perché intravedevo miglioramenti, ma quando lo ha fatto è stato anche un po’ sfortunato, ma in questo periodo l’ho visto molto meglio sia fisicamente che mentalmente. Abbiamo 6/7 calciatori per tre ruoli e siamo sempre in divenire, le cose non sono mai assolute.

Helgason, Krstovic e Banda sono tutti e tre a disposizione, quest’ultimo, poi, si è sempre allenato con continuità.

Il mio modo di pensare è quello di preparare l’incontro facendo riflessioni sull’avversario del momento senza pensare al periodo che sta vivendo, sullo stato di forma e altro. Queste sono supposizioni e lasciano il tempo che trovano. Bisogna preparare la sfida su quelle che sono le caratteristiche dell’avversario, il Milan ha subito qualche inciampo, ma ha dimostrato di poter vincere con tutti.

Pierotti ha dimostrato di essere un calciatore importante per noi, in molti aspetti della gara, nell’ultima gara era assente, ma è importante per il nostro scacchiere.

Stiamo lavorando per migliorare l’aspetto del giro palla, semplificarlo ed essere pronti ad affrontare diverse situazioni. Lavoriamo, lavoriamo.

Berisha ed Helgason possono convivere, ma quando sono entrambi al 100%, nel momento che avranno continuità giocheranno insieme. Gaspar sta bene, ha accelerato molto in queste ultime due settimane”.