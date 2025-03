Le probabili formazioni di Lecce-Milan, sfida tra squadre in crisi

Dopo l’ennesima prestazione imbarazzante di una settimana fa contro la Fiorentina, ancora poche ore e i giallorossi scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, nella sfida che li vedrà opposti al Milan.

Una partita tra due compagini in crisi, con i salentini reduci da due sconfitte di fila senza fare un tiro in porta e i rossoneri che di stop consecutivi ne hanno collezionati tre.

Qui Lecce

Si dovrà ancora aspettare per vedere agire insieme Berisha ed Helgason, mister Giampaolo, infatti, nella conseuta conferenza stampa pre gara, ha affermato che giocheranno in coppia solo quando saranno entrambi al 100%, quindi, con la formazione meneghina, in mediana dovrebbe tornare dall’inizio l’islandese a completare il reparto con Coulibaly e Pierret. Confermata in toto la difesa, nel reparto avanzato, dopo l’assenza con i viola si rivede Pierotti.

Qui Milan

Sergio Conceicao, dal canto suo, dovrebbe operare una vera e propria rivoluzione, tenendo fuori Theo Hernandez, Fofana, Rafael Leao eGimenez.. In porta spazio a Sportiello, causa squalifica di Maignan.

Probabili formazioni

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Pierret, Helgason; Pierotti, Krstovic, Morente

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Walker, Gabbia, Tomori, Bartesaghi; Bondo, Reijnders; Jimenez, Pulisic, Sottil; Abraham.

Arbitro: Doveri di Roma 1

Calcio d’inizio alle 18.00, diretta della partita su Dazn