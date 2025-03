Lecce-Milan 2-3, salentini miracolosi fanno risorgere anche i rossoneri

Termina 3-2 per i rossoneri la sfida della disperazione tra Lecce e Milan. In vantaggio di due gol i giallorossi si fanno rimontare e sorpassare.

Dopo l’ennesima prestazione imbarazzante di una settimana fa contro la Fiorentina, questa sera i giallorossi sono scesi sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, nella sfida che li ha visti opposti al Milan.

È stata una partita tra due compagini in crisi, con i salentini reduci da due sconfitte di fila senza fare un tiro in porta e i rossoneri che di stop consecutivi ne hanno collezionati tre.

Nonostante le dichiarazioni della vigilia, secondo cue Berisha ed Helgason non possono agire insieme finché non saranno al 100%, mister Giampaolo, schiera dall’inizio l’islandese e l’albanese e a completare il reparto c’è Coulibaly; Confermata in toto la difesa, nel reparto avanzato, dopo l’assenza con i viola si è rivisto Pierotti.

La formazione iniziale

Il Lecce si è quindi schierato con il consueto 4-3-3 con: Falcone tra i pali; difesa ccomposta da Guilbert, Baschirotto, Jean e Gallo; Coulibaly, Berisha ed Helgason in mediana; Pierotti, Krstovic e Morente a comporre il tridente d’attacco

Il primo tempo

Trascorrono solo 49 secondi e il Milan va in vantaggio. Reijnders conquista palla e serve Hernandez, il francese brucia tutti sulla fascia, entra in area e serve Gimenez che deposita in rete. Il sig. Doveri convalida e manda tutti a centrocampo, ma dalla sala Var annullano la marcatura per offside.

Giallorossi in vantaggio

Dopo sei minuti, però, che i padroni di casa vanno in vantaggio. Helgason recupera palla a centrocampo e serve Krstovic,il montenegrino si invola verso l’area di rigore e dal limite scocca un destro che trafigge Sportiello.

All’ottavo Falcone respinge la sassata di Bondo. Al 12mo Gimenez, solo davanti al portiere, in scivolata manda alto e un minuto dopo, l’estremo dei salentini blocca il rasoterra di Bondo.

Al 15mo gli ospiti trovano il pari. Calcio di punizione di Theo Hernandez, Falcone accenna l’uscita, ma si ferma, sulla palla si fionda Gabbia che al volo di piatto mette in gol. anche in questo caso il direttore di gara convalida, ma anche stavolta il Var lo smentisce. Al 21mo i salentini vanno a un passo dal raddoppio. Berisha serve Krstovic, serpentina in area del 9 giallorosso che supera anche Sportiello, ma a porta vuota colpisce il palo. Un minuto dopo il montenegrino riceve palla dal limite, la protegge, passa a Pierotti, che solo davanti al portiere spara a lato. Al 33mo il 30 giallorosso si oppone al tiro di Pulisic e due minuti dopo Morente spara alle stelle. al 40mo meneghini a pochissimo dal pari. Traversone di Pulisic e colpo di testa a botta sicura di Hernandez, ma Falcone compie un miracolo e respinge. Un solo giro di lancette dopo, però, Milan ancora pericolosissimo, Jimenez imbuca Gimenez e solo davanti al portiere si fa respingere il tiro. Al secondo minuto di recupero Sportiello blocca il tiro di Helgason.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con il Lecce che scende in campo con lo stesso undici visto nella prima frazione.

All’ottavo giallorossi graziati dal palo. Batti e ribatti in area salentina, la sfera arriva a Gimenez, il cui tiro supera Falcone, ma si infrange contro il legno. Al 10mo l’inzuccata di Musah va larga.

Raddoppio giallorosso

Al 14mo i salentini servono il bis. Helgason conquista palla a centrocampo e filtra per Pierotti, l’argentino supera il limite dell’area e scarica per Krstovic che di piatto raddoppia.

Rossoneri accorciano

Al 23mo arriva la rete rossonera. Traversone del Milan, Joao Felix tocca di piatto, la sfera viene intercettata da Galloche mette alle spalle di Falcone.

Pareggio ospite

Al 28mo arriva il pari meneghino. Filtrante per Pulisic, l’americano entra in area e viene falciato da Baschirotto, per il sig. Doveri e tiro dagli undici metri, sulla sfera si presenta lo stesso capitano della Nazionale Usa che segna con una botta al centro.

Al 35mo, il 30 dei salentini si oppone con i pugni alla botta di Leao.

Sorpasso del Diavolo

Al 36 si concretizza il sorpasso degli uomini di Conceicao. Leao viene servito in area e crossa l’accorrente Pulisic che di piatto deposita a porta vuota.

Al 42mo il colpo di testa di Krstovic va alto.

Meglio, molto meglio rispetto alle ultime due gare, ma alla fine la sconfitta è arrivata lo stesso e nel giro di soli 13 minuti. A dire il vero il Milan non ha rubato, perché, gol a parte, Sportiello non ha fatto una parata e sia nel primo che nel secondo tempo, è stato assedio rossonero. C’è ancora tanto da fare. Venerdì sera si torna in capo nella sfida del “Ferraris” contro il Genoa

Tabellini

U.S. Lecce: 30 Falcone, 5 Berisha (11 st Pierret), 6 Baschirotto ©, 7 Morente (37 st Banda), 9 Krstović, 12 Guilbert, 14 Helgason (29 st Ramadani), 19 Jean, 25 Gallo, 29 Coulibaly (37 st Rebic), 50 Pierotti (29 st Veiga). A disposizione: 1 Früchtl, 32 Samooja, 3 Rebić, 4 Gaspar, 8 Rafia, 10 N’Dri, 17 Veiga, 20 Ramadani, 22 Banda, 23 Burnete, 37 Karlsson, 44 Tiago Gabriel, 75 Pierret, 77 Kaba, 99 Sala. Allenatore: Marco Giampaolo

A.C. Milan: 57 Sportiello, 7 Gimenez (17 st Abraham), 11 Pulisic, 14 Reijnders, 19 Hernandez ©, 20 Jimenez (1 st Leao), 28 Thiaw, 32 Walker (29 st Fofana), 38 Bondo(17 st Joao Felix) , 46 Gabbia, 80 Musah (29 st Sottil). A disposizione: 69 Nava, 96 Torriani, 9 Jović, 10 Leão, 21 Chukwueze, 23 Tomori, 24 Florenzi, 29 Fofana, 33 Bartesaghi, 42 Terracciano, 79 João Félix, 90 Abraham, 99Sottil. Allenatore: Sérgio Conceição

Arbitro: Daniele Doveri sez. di Roma 1Assistenti: Vittorio Di Gioia sez. di Nola – Francesca Di Monte sez. di ChieticIV Ufficiale: Luca Massimi sez. di TermolicVAR: Daniele Chiffi sez. di PadovacAVAR: Valerio Marini sez. di Roma 1

Marcatori: 7 pt 14 st Krstovic (L) 23 st aut. Gallo (L) 28 e 36 st Pulisic (M)

Note: ammoniti 43 pt Berisha (L) 45+4 Conceicao (All. M) 42 st Abraham (M) 45+1 st Krstovic (L) 45+3 Veiga (L) spettatori 25.753 incasso 523.400,67 Angoli 7-2 per il Milan recupero 5 pt 4 st